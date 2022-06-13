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    恩恩案延燒 新北議會民進黨團甲動籲成立「調查委員會」

    新北市議會民進黨團呼籲議會成立調查委員會，調查恩恩案。（記者邱書昱攝）

    新北市議會民進黨團呼籲議會成立調查委員會，調查恩恩案。（記者邱書昱攝）

    2022/06/13 15:25

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北中和2歲童恩恩案持續延燒，新北市議會民進團發出甲級動員，要求議會變更議程，要新北市長侯友宜作專案報告，總召陳啟能表示，當初侯保證要提供相關資料給恩恩爸卻陸續跳票和修正，市議員何博文也呼籲，議會不分黨派，促成立調查委員會調查真相。

    陳啟能說，不僅如此，恩恩爸還被迫和消防局基層人員模擬還原現場，家屬只想知道孩童是否被延誤就醫，一連串的鬧劇不禁讓人感嘆，在新北市，家屬只想知道自己的孩童是否有被延誤救醫，想瞭解真相原來是這麼困難。

    市議員陳科名說，恩恩事件的權責機關是衛生局而非消防局，而相關救護的過程也需要經過衛生局與醫院溝通，因此，相關的橫向聯繫資料提供給事件家屬瞭解是非常關鍵的步驟，但消防局卻以資訊公開法第18條規定阻撓恩恩父親取得錄音檔與其他橫向聯繫資料，對於家屬而言，取得資料就已經受盡苦楚，為孩子討公道更是沉重的壓力。

    市議員廖宜琨也說，消防局在2年前就砸重金升級消防派遣系統，現在侯市府強硬不提供市府橫向聯繫的錄音檔，更辯稱錄音檔有側錄到其他民眾與其他接聽人員的背景音。

    但根據前義消爆料，勤務中心的系統都是耳MIC不但錄音清晰，連報案人緊張的呼吸聲都聽得一清二楚，一對一電話錄音根本不會聽到背景雜音，現在為了要提供錄音而模擬吵雜的環境，讓人質疑，難到2年前消防派遣系統升級是假的嗎？

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    民進黨團發起甲動，要求新北市長侯友宜作專案報告。（記者邱書昱攝）

    民進黨團發起甲動，要求新北市長侯友宜作專案報告。（記者邱書昱攝）

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