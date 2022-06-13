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    藍擬成立1922調閱小組 鄭運鵬諷：應一併查「新北市府演很大」

    民進黨團13日召開輿情回應記者會，（左起）立委陳亭妃、鄭運鵬、林靜儀出席。（記者塗建榮攝）

    民進黨團13日召開輿情回應記者會，（左起）立委陳亭妃、鄭運鵬、林靜儀出席。（記者塗建榮攝）

    2022/06/13 14:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院國民黨團擬針對「恩恩」不幸事件成立「1922調閱小組」。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，過去2年多來哪一台救護車是1922派出？要調閱就調閱119，這才是求真相的正確做法。他也批評新北市長侯友宜是警政署長出身，但辦案用演戲？「新北市政府演很大，國民黨團跟著扮丑角」。他呼籲，應一起成立「新北市政府演很大、演真相調閱小組」。

    確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病逝男童「恩恩」的爸爸，本月6日到新北市消防局聽取錄音檔；消防局卻被網友爆料，以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給恩恩爸看；此舉引發各界批評。但國民黨團卻指控1922不作為，立院開議後會要求成立1922調閱小組還原真相，給恩恩爸一個交代。

    對此，鄭運鵬今於民進黨團輿情回應記者會中指出，請教國民黨和侯市長，若只成立1922調閱小組，過去2年來哪一台救護車是1922派出？若沒有，為何「恩恩」不幸事件被勤務中心耽誤到，要去調1922通聯紀錄？完全政治炒作，把新北市府責任推給中央、指揮中心，對「恩恩」家人是二度傷害，非常不公平。

    鄭運鵬說，6月6日「恩恩」爸到新北市政府消防局，勤務中心演了一場戲，新北市府演很大，國民黨團跟著扮丑角給全國人看，在立院成立調閱小組，呼籲國民黨心中若真有「恩恩」小朋友的寶貴生命，真的想要改善這段時間勤務中心的作為，應該把那天演的再演一次給國人看，讓大家知道發生什麼事。

    他認為，若國民黨團真要成立1922調閱小組，呼籲一起成立「新北市政府演很大、演真相調閱小組」，不幸事件用表演的方式，很難想像警政署長出身的侯市長辦案用演戲？國民黨卻視而不見，去調閱沒有公權力、沒派過救護車的1922，要調就調119，這才是負責任、求真相，讓未來不再發生不幸事件的正確做法。

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    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（中）、副幹事長林靜儀（右）、立委陳亭妃共同說明。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（中）、副幹事長林靜儀（右）、立委陳亭妃共同說明。（記者謝君臨攝）

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