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    史瓦帝尼新大使：台灣如同任何獨立國家有權自衛 盟友有協防義務

    蔡英文總統今日接受史瓦帝尼王國新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。（總統府提供）

    蔡英文總統今日接受史瓦帝尼王國新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。（總統府提供）

    2022/06/13 14:03

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接受史瓦帝尼王國新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書。蒙西比表示，台灣擁有豐富的歷史，勤奮且充滿智慧的台灣人民對人類發展貢獻極為卓著。在發展經濟的同時，也在社會、文化、科學、科技以及教育等領域獲得豐碩的成就；史國對此表達由衷欽佩，也盼望台灣政府及人民在國家發展的道路上能持續成長。

    他並認為，史瓦帝尼與台灣透過對未來的共同願景而緊密相連，兩國也長期進行友好的交流，在過去超過50年的時間持續深化雙方堅實的友誼。在近代歷史上，史瓦帝尼和台灣在追尋國家的獨立自主以及自由的道路上彼此扶持，史國身為非洲最後一個台灣的邦交國，更應該與台灣攜手共同面對挑戰、發展經濟、嘉惠民生，同時堅守民主價值。

    蒙西比大使說，民主與自決的權利密不可分，他要鄭重重申，中華民國台灣有一切權利決定由誰，以及透過何種方式來治理自己；倘受到威脅，台灣正如同任何獨立國家一般，都有權自我防衛，而台灣的盟友也有協防的義務。他向總統保證，史瓦帝尼王國絕不會背棄與台灣的邦誼；也盼進一步深化兩國既有的友好關係。

    蒙西比大使提到，台史兩國間的友誼及互利互惠的合作，不僅增進彼此的共同利益，也對兩國區域乃至全球的和平、穩定以及發展極有助益。深信透過兩國政府及人民的共同努力，台史之間長期的建設性合作夥伴關係將邁向嶄新的高度。

    蒙西比大使表示，對於獲指派為史瓦帝尼王國駐中華民國（台灣）大使深感榮幸，同時也瞭解此一職位所承擔的重大責任。他將在任期當中竭力推展及深化台史間各項互利互惠的合作，增進兩國政府及人民彼此的交流及友誼，將台史關係推向另一個新的高峰。

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