中國禁石斑魚 謝龍介：「讓利」時代已經結束

謝龍介表示，馬前總統執政開啟的「讓利」時代已經結束，所有兩岸貿易，遲早都要回歸產品競爭力的基本面。（擷取自謝龍介臉書）

2022/06/13 12:33

〔記者蔡文居／台南報導〕中國上週片面宣布暫停台灣石斑魚輸入，禁令今天生效。國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介表示，從鳳梨到蓮霧、釋迦陸續被禁，如今是石斑魚，接下來，可能是午仔魚、芒果、文旦，或者任何農漁產品。事到如今，全體國人都必須認清事實，馬前總統執政開啟的「讓利」時代已經結束，所有兩岸貿易，遲早都要回歸產品競爭力的基本面。

謝龍介今天在臉書表示，鳳梨、蓮霧與釋迦被禁，中國大陸宣稱是查到介殼蟲。石斑魚則是被驗出土霉素、結晶紫與孔雀石綠。對此，行政院長蘇貞昌，農委會主委陳吉仲，總是輕描淡寫帶過品管的問題，然後用大部分力氣來罵對岸。

請繼續往下閱讀...

謝龍介說，這對鞏固選票或許會得分，但對商業競爭完全沒加分。以鳳梨為例，台灣當初駁斥中國宣稱驗出介殼蟲，但是外銷新加坡與日本，也傳出品質不良事件，根據日本植物防疫所公布的官方數據，今年1到6月，就驗出347件台灣鳳梨有蟲，不合格率超過三成。

他說，「我力挺台灣農民，數十年來如一日，可受公評。」但該說的還是要說，畢竟市場是人家的，鈔票也是人家的，要賣東西給人家，就是只能提升品質，加強品管，配合市場。否則，罵中國大陸口沫橫飛，同樣品管卡關，難道也要罵日本，罵新加坡嗎？罵完政府，難道還要罵消費者？

他說，台灣與中國大陸做生意，其實從來就不「平等」，是被「讓利」，但兩岸關係既然不復從前，台灣農漁民，甚至各行各業都要及早做好準備，「沒有市場，是理所當然；沒有優惠，是天經地義」。兩岸能談，當然最好，不能談，也不要整天大內宣、大撒幣、湊數字。還不如儘早跟農漁民說實話，要不就痛下決心，投資升級，另闢市場；要不就當機立斷，轉職轉業，另謀生路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法