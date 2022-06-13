買房落腳桃園了？ 張善政發文謝室內裝修師傅

國民黨下屆桃園市長參選人張善政，深夜在臉書發文感謝「桃園在地的室內裝修師傅」，疑似自曝已找到落腳之處。 （取自張善政臉書）

2022/06/13 01:05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨下屆桃園市長參選人張善政12日深夜無預警在臉書發文感謝「桃園在地的室內裝修師傅」，並提及「今天油漆尚未乾」，由於張善政先前曾透露有在桃園找房子，發文疑似自曝找到落腳之處。

前行政院長張善政昨天晚間10點多在臉書，以「桃園看房隨筆－溫暖的顏色」為題發文，內文首先感謝桃園在地的室內裝修師傅，並提及牆壁的顏色很溫暖。

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接著張善政以「今天油漆尚未乾」，象徵自己在桃園的每一天，默默的朝目標努力前進，最後他感謝協作的每一位偉大的職人，外面無論如何風雨，桃園都是我們溫暖的家，「與你為善，聚眾為政」。

張善政自從宣布接受國民黨徵召參選桃園市長後，除了啟動地方請益之旅，他也於上月下旬透露，已經開始在桃園找房子，只要有適合的價位跟坪數就好，力拚在桃園落地生根，不過半個月過去，並未有更進一步消息。

而且，他於8日走訪八德區後，已經有4天沒有公開行程，不過，今天他一口氣在中壢區排了3個行程，包括拜會張廖簡宗親會分會會長們、桃園各企業工會理事長，以及拜訪國民黨黃國園黨部。

由於中壢區也是國民黨籍桃園市議長邱奕勝的選區，先前張善政走訪其餘行政區時，均可見黨籍議員陪同，邱奕勝是否現身陪同，備受關注，針對張善政是否已買房落腳或是先租屋將就，預計也將成為關注焦點。

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