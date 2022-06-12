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    三腳督變綠藍對決！藍營彰化市長初選今起3天民調定人選

    民進黨彰化市長林世賢代表綠營競選連任。 （翻攝林世賢臉書）

    民進黨彰化市長林世賢代表綠營競選連任。 （翻攝林世賢臉書）

    2022/06/12 17:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕三腳督變綠藍對決！國民黨下屆彰化市長黨內初選民調今天起展開，進行一連3天，參加黨內初選的張東正、黃玉芬連日來頂著豔陽在彰化市大街小巷賣力請託，甚至連下大雨也都見到2人在雨中向過往的市民揮手致意，15日公布民調結果，決定人選代表藍營出征，挑戰競選連任的民進黨彰化市長林世賢，綠藍對決恐有一番激戰。

    本屆彰化市長選舉原本有民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍黃玉芬3人競逐市長寶座，當時3人實力都相當堅強，呈現「三腳督」局面，市長選戰結果3人得票率都超過3成，最終林世賢以319票險勝張東正，當選彰化市長。

    在黃玉芬加入國民黨後，演變成下屆彰化市長選舉，林世賢將競選連任，國民黨則由張東正、黃玉芬2人進行黨內初選，並從今天起進行一連3天電話民調，每天晚間6點到10點，15日公布民調結果，希望以一場君子之爭，產生代表藍營挑戰彰化市長寶座的人選。

    地方一般認為，黃玉芬與張東正各有支持的民意，且都擁有高知名度，過去參選彰化縣議員時2人都曾高票當選，本屆彰化市長選舉2人各自代表無黨籍、國民黨參選，得票數相當接近，因此這次選戰2人都是勢在必得。過往彰化市一般是呈現藍大於綠，不過民進黨前市長邱建富任職兩屆期間，堪稱藍綠通吃，為林世賢參選本屆市長奠定堅實基礎。藍營不論誰出馬挑戰，最終又將回到綠藍對決，勝負難料。

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調今天起展開3天，參加黨內初選的張東正在雨中向過往的市民揮手致意，爭取支持。 （翻攝張東正臉書）

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調今天起展開3天，參加黨內初選的張東正在雨中向過往的市民揮手致意，爭取支持。 （翻攝張東正臉書）

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調今天起展開3天，參加黨內初選的黃玉芬在雨中向過往的市民揮手致意，爭取支持。 （翻攝黃玉芬臉書）

    國民黨下屆彰化市長黨內初選民調今天起展開3天，參加黨內初選的黃玉芬在雨中向過往的市民揮手致意，爭取支持。 （翻攝黃玉芬臉書）

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