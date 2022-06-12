林佳龍：基隆市民笑容跟光榮感、是城市改變最佳見證

前交通部長林佳龍（前排中）今天前來基隆參觀城市博覽會，基隆市長林右昌（穿白襯衫者）化身為導覽員，介紹整個城市博覽會每一個展出。（記者俞肇福攝）

2022/06/12 14:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕前交通部長、無任所大使林佳龍今天（12日）率隊參訪基隆城市博覽會，基隆市長林右昌全程陪同擔任導覽，林佳龍肯定基隆的改變到處看得見，城市博覽會成果不只是整個城市蛻變，更出現在每個市民臉上的笑容跟光榮感。

林右昌除了與觀光及城市行銷處長曾姿雯一同歡迎林佳龍一行人蒞臨參訪，也說明大家所在的西二倉庫會場原本面臨拆除的命運，但他上任之後重新整建成為郵輪轉運中心，未來將接待國際郵輪旅客，全世界20大郵輪都可以停泊。

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林右昌說，基隆市港再生標竿計畫就是城博A展區最主要的展場，是基隆城市翻轉的關鍵，感謝林佳龍擔任交通部長期間大力支持基隆市港再生跟相關的建設，甚至包括軍港西遷，這些都是過去基隆數十年的地方期待。

林右昌感謝蔡英文總統的全力支持，讓基隆在短短7年多的時間，從全台灣吊車尾的城市晉升到前段班，這次邀請林佳龍來到基隆，也是要讓他看看過去這幾年支持的成果。

林佳龍致詞說，林右昌執政近8年來，基隆的改變到處看得見，他說，「人因夢想而偉大，城市也因為設計而美麗」，林右昌治理基隆呈現的改變，可以說是全台灣最大的，每次來基隆都覺得比以前更美麗；林佳龍指出，他跟林右昌都是幕僚出身，並肩作戰超過20年，後來又剛好接任交通部長，在蔡英文總統的領導下，特別是市港再生標竿計畫，真的是讓基隆黑白變彩色，再加上與立委蔡適應合作無間，期許基隆的治理成績能夠放大到全台灣。

前交通部長林佳龍肯定基隆這7年的改變到處看得見，城市博覽會成果不只是基隆整個城市在蛻變，更出現在每個市民臉上的笑容跟光榮感。（記者俞肇福攝）

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