就是要讓台獨份子來！ 丹麥議員嗆爆中國使館

丹麥首都大區議員侯登（右）貼上與我國立委林昶佐（中）合照，狠戳中國駐丹麥大使館的玻璃心。（取自侯登推特）

2022/06/12 06:07

〔記者楊丞彧／台北報導〕無黨籍立委林昶佐領銜的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥後，馬不停蹄地展開拜會行程，也與各國分享台灣民主經驗，卻引發中國外館大為過敏怒氣沖沖。丹麥首都大區（Region Hovedstaden）激進左翼黨議員侯登（Thomas Rohden）今（12）日在推特上貼出與林昶佐合照，並標註中國駐丹麥大使館說：「台獨份子佇遮（在這裡）啦！下次絕對還要再邀他來丹麥！」嗆爆中國使館。

無黨籍立委林昶佐領銜的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」團員包括民進黨范雲、國民黨謝衣鳯、時代力量王婉諭以及民眾黨邱臣遠。8日訪團抵達丹麥後，展開緊湊充實的拜會行程。8日會晤哥本哈根主責就業與融合的市長路特肯（Jens-Kristian Lütken），9、10日正式受邀參與「哥本哈根民主高峰會」，林昶佐受邀於第二日會中與談；11日也參與「開放國會」活動，林昶佐與范雲皆向各國代表分享台灣經驗。

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不過，如同歌手陳芳語9日在峰會高唱的「玻璃心」一樣，中國駐丹麥王國大使館11日深夜以發言人名義透過新聞稿說，所謂「哥本哈根民主峰會」在民主和人權問題上污衊、抹黑中國，罔顧事實、顛倒黑白，充斥著意識形態偏見和政治謊言。會議還邀請台獨份子在會上大放厥詞，嚴重違反「一中原則」，干涉中國內政。

新聞稿續稱，一國是否民主、人權狀況如何，只能由本國人民評判。中國不斷發展全過程「人民民主」，推進「人權法治保障」，維護「社會公平正義」。今天的中國人民享有更廣泛、更充分、更全面的「民主權利」。中國的全過程「人民民主」推動了國家發展，促進了社會進步，增強了人民的獲得感、幸福感、安全感，是高水準的「民主」。中方敦促有關國家、組織和政客，多反省自身在民主人權上存在的問題和犯下的罪行，停止對中國指手畫腳、造謠中傷。

新聞稿亦重申其大外宣，稱世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的共識。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。國際上一些勢力大搞「以台制華」，島內台獨份子則加緊「挾洋謀獨」，他們沆瀣一氣，自以為得計，但終將難逃失敗的命運。世界上沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐。

侯登不久後在推特回應這則新聞稿，寫道「嗨嗨，中國駐丹麥大使館，你們所謂的台獨份子林昶佐佇遮啦！讚爆了啊！我們絕對會再邀他來到丹麥啦。下次的話，不然來去國會踅踅（逛逛）好了，乖啦親一個」，嗆聲意味十足。

侯登同時也是丹麥中國評論協會（Dansk Kina-Kritisk Selskab）主席，日前他表示，能在哥本哈根民主高峰會擔任主持人，帶領一場有關中國在全球日益增強的威權影響力之討論（註：正是林昶佐獲邀與談之場次），真的是美夢成真。他也提到，兩年半前創辦丹麥中國評論協會時，幾個政治社群都不看好；然而此時此刻，這個協會已經能在全球最大的民主論壇之一設定議程，而且「真的是大到靠Ｘ」！

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