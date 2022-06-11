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    中國禁石斑魚 陸委會：台灣人民厭惡中共肆意打壓

    中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，陸委會呼籲，不要讓技術性問題影響兩岸關係，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。（資料照）

    中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，陸委會呼籲，不要讓技術性問題影響兩岸關係，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。（資料照）

    2022/06/11 12:16

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國海關部門以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，陸委會表示，已傷害台灣農漁民權益，影響兩岸農產貿易，對此遺憾及不滿，並呼籲陸方儘速取消禁令，以兩岸溝通協商讓兩岸農產貿易重回正軌，不要讓技術性問題影響兩岸關係，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。

    陸委會表示，陸方於去年12月透過兩岸協議平台通報我方2家養殖場石斑魚檢出禁藥，我方十分重視，經農委會會同地方政府合力擴大涉案養殖場調查，均未檢出禁藥，已自今年1月起三度透過協議平台通報陸方調查結果、水生動物養殖企業名單，及我方強化輸出養殖業者之監管措施。陸方再次宣稱檢出禁藥，應提出具體事證，並由雙方進一步釐清及溝通處理，片面無預警發布禁令不符國際規範，也傷害兩岸互動。

    陸委會指出，自去年3月起，陸方一而再，再而三的以檢出介殼蟲，或檢出禁藥及藥物殘留超標等檢疫問題為由，禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，已傷害我農漁民及相關業者權益，並忽視我方以科學證據、國際相關標準規範，以及雙邊溝通務實解決問題的訴求，已因農產貿易技術性問題，製造兩岸不必要的紛擾，呼籲陸方不要因小失大，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。

    陸委會強調，兩岸農產貿易行之有年，符合雙方市場需求，並對兩岸關係作出貢獻。農產品檢疫是專業技術性問題，應該透過雙方既有協議機制務實溝通解決，才能對兩岸交流將發揮正面效果，呼籲陸方針對我方多次提出的說明，儘速回應，勿阻礙兩岸農產貿易，傷害台灣農民權益及兩岸良性發展。

    陸委會說，針對石斑魚業者可能受到的不利影響，農委會已備妥相關輔導與產業因應措施，請養殖漁民與相關產業放心，政府一定會確保台灣漁民權益。

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