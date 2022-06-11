中國打壓 6/13再禁台灣石斑魚

中國再度打壓台灣農產品，昨宣布13日起禁止台灣石斑魚輸入。（資料照）

2022/06/11 05:30

陳吉仲︰已備妥因應措施 請養殖漁民放心

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國昨天宣布，自六月十三日起禁止台灣石斑魚輸入，理由是多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標。農委會回應指出，中國多次不符合國際慣例，片面禁止台灣農產品輸入，將會再次提供完整科學證據，請中國依國際規範辦理。

中方稱檢出禁藥 我方︰片面禁止不符國際慣例

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針對中方片面禁止輸入石斑魚，農委會主委陳吉仲也表示，政府已備妥相關輔導與產業因應措施，請養殖漁民與相關產業放心。目前因確診武漢肺炎進行隔離的陳吉仲，今日早上十點將於農委會大廳，以視訊方式說明因應措施及國內外行銷計畫。

中國年初就曾禁止屏東兩家養殖場的石斑魚輸入，並指驗出孔雀石綠或結晶紫，我方調查後發現檢驗都合格，也沒有驗出中國指稱的這兩項藥物，並將結果透過兩岸共同平台傳給對岸，但遭已讀不回。中國昨進一步宣布，從去年以來，多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標，為了保護消費者，依據相關法規，決定從今年六月十三日開始，要求各海關暫停受理台灣石斑魚報關。

對於中國禁止台灣石斑魚輸入，農委會副主委陳添壽表示，防檢局昨天傍晚收到中國發來的通知，農委會已展開通盤了解，追蹤整個情況，今天會對外說明。

台灣石斑魚年產約兩萬噸，魚苗到養殖到可以上市至少要六個月，去年外銷六六八一公噸，中國就占六一二一噸，占外銷總量的九十一％，每年外銷中國的石斑魚數量占整體年產量約三分之一。

海洋大學水產養殖學系特聘教授冉繁華表示，這是中國設下的無關稅障礙（指用檢疫手段禁止他國農產品輸入），勢必對石斑魚價格造成很大影響，但農委會近年也了解石斑魚高度倚賴中國市場，之前就展開兩方向的努力，一是開拓石斑魚外銷美國的市場，去年石斑魚銷美有卅五噸，今年也有好幾個石斑魚的貨櫃出口到美國去，也開拓比較會有魚肉料理的地中海國家市場，農委會也在各地區建冷凍加工庫，讓業者可以在生產量過高時，可以先凍存，延長產品壽命，以免影響價格波動。

冉繁華進一步指出，今年農委會漁業署已調整石斑魚苗的放養量，較往年數量減少四分之一以上，另也鼓勵石斑魚養殖戶轉養殖其他水產，像是轉養國內市場需求量高、需進口補足缺口的白蝦、草蝦。他也提醒，另一個高度倚賴中國市場的台灣養殖水產品就是午仔魚。

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