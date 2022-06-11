中國禁石斑魚台灣基進轟養套殺以商逼政 嗆好膽禁止晶片

中國昨宣布自13日起禁止台灣石斑魚輸入。（資料照、法新社，本報合成）

2022/06/11 11:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國昨宣布自6月13日起，禁止台灣石斑魚輸入，台灣基進強調這是「以商逼政、偷完技術再放殺的養套殺老哽，中國玩不膩嗎？」，中國的石斑魚禁令，又是一次鳳梨、釋迦事件的翻版。

中國動植物檢疫司於10日晚間發文，以「去年以來，多次從台灣輸入的石斑魚中，檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土霉素超標」為由，自6月13日開始暫停台灣石斑魚輸入中國。

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對此，台灣基進今天發表聲明痛斥說，中國屢屢尋找不合理的理由，貿然禁止台灣農產品進口，養套殺的老哽玩不膩，下次是什麼？建議中國好膽禁止晶片。

台灣基進強調，台灣的石斑魚養殖業，長期仰賴中國市場，據漁業署資料，2021年1至11月，出口中國的活石斑魚6021公噸，占比高達9成。然而漁業署資料也指出，去年辦理未上市水產品抽驗共2230件，其中石斑魚抽驗孔雀綠等 89 項次動物用藥共 299 件，結果均合格。

今年初，有關中國可能封殺台灣石斑魚的報導中，受訪的台灣養殖業者也提過，孔雀綠因曾傳出致癌風險，台灣漁民早就不用。台灣基進認為「台灣根本買不到的禁藥，又怎麼會被中國驗出呢？」很顯然檢驗不合格只是藉口，中國的石斑魚禁令，又是一次鳳梨、釋迦事件的翻版。

台灣基進說，可預測的是，這次的石斑魚禁令事件，絕不會是最後一個中國以商逼政的犧牲者，接下來或許有熱情民眾用新台幣下架，支持被中國打壓的產業，但根本上來說，遠離中國，減少對中依賴，健全產業體質，面向世界市場，才是根本之道。

台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁指出，中國這種利用完後就各種找藉口將台灣甩開的「養套殺」作風，就好像感情關係中的「渣男」一樣，呼籲還是遠離中國，保障身心健康平安。

台灣基進林園大寮議員參選人楊佩樺批評，中國這種手法，就只是以檢驗不合格之名，行政治手段之實！過去台灣過度依賴中國市場，中國更以經濟作為牽制台灣政治及主權的把柄，事實證明台灣必須避免中國市場，走向國際，才是對台灣長久經濟發展的最佳選擇。

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