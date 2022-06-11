退場私校教師轉職 國民黨批成效不彰

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖說，教育部因應大專校院面臨少子女化的嚴峻衝擊，協助教師轉職，但成效不彰。（資料照）

2022/06/11 10:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日指出，教育部為因應私校退場潮，協助教師轉業，特設立媒合平台，但不僅經費逐年遞減，成效更低得可憐，110年度轉職成功人數也只有4個人，顯見教育部根本無心協助失業的老師。

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，教育部因應大專校院面臨少子女化的嚴峻衝擊，協助教師轉職，於104年推動設置「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平臺」，以「媒合中介培訓導入機制」及「教師轉入產業發展計畫」2項策略，但該平臺不僅經費呈現下降趨勢，成效也不彰，顯見蔡政府對於協助大專校院教師轉職的協助機制仍待加強。

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陳學聖表示，該平臺歷年預算編列呈下降趨勢，其中107年480萬，較105年的870萬減列2分之1，而由106年至110年的執行情形觀察，協助大專校院教師諮詢的媒合人數，5年來總計821人，成功轉職人數51人，僅佔6%，比例1成不到，其中110年度成功轉職人數僅4人，與107年至110年已退場的5所私立大專校院不成比例。

陳學聖認為，面對當前逐年擴大的私校停招、停辦，甚至退場，教育部應確實了解問題所在，提出解決方案，以免浪費公帑，又未能實質幫助到退場學校教師。

陳學聖從追蹤停招、停辦及轉型的私立高中職及大專校院發現，自100年起至今幾乎年年有私校停招或停辦，總計32所，其中高中18所（停招17所，停辦1所）、大專校院14所（停招6所，停辦8所），顯示私立高中職停招的情況比大專更嚴重，而從區域分析，北部北北基6所占18.8%，都是私立高中職，東部宜蘭、花蓮3所占9.4%，其他大多集中在嘉義、台南、高雄、屏東等4地有21所，占63.6%，是否情況會再擴大，政府宜審慎應對，以免造成社會不安。

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