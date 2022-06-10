輔選張善政？呂玉玲：我還有很多事要做

對於是否會輔選張善政，呂玉玲迄今仍未鬆口。（記者許倬勛攝）

2022/06/10 14:14

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨「朱中央」徵召炸鍋，前台北市議員羅智強黯然退出桃園市長選舉，但遲未表態輔選前行政院長張善政，同樣參選失利的立委呂玉玲今受訪時打太極，對於是否支持張善政語帶保留，僅表示「之後還有很多事要做」、「中央會去安排」。

張善政空降桃園，導致有意角逐桃園百里侯的呂玉玲參選無望，呂從上月底展開感恩之旅，今天到中壢區與桃園市婦女會聯誼餐會餐敘，席間婦女會成員為她加油打氣、表達安慰。

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媒體好奇呂玉玲的感恩之旅結束後，是否會加入張善政的輔選團隊，展現團結氣勢；呂打起太極，表示自宣布參選市長以來，13行政區的婦女會情意相挺、大力宣傳，結束感恩之旅後，還有很多的事情要做、與姊妹們一同為桃園努力。話語間避談「輔選」二字。

媒體追問地方盛傳「換政」說，呂表示這題不該問她，而是要問桃園的選民支持誰，她身為民意代表，民意所向也是她所向，之後的選戰策略也交由中央決定，她會盡量配合。

至於羅智強將展開徒步環島之旅，外界視為避見張善政，另張近日未安排公開行程，讓各界霧裡看花，呂玉玲表示尊重羅智強的決定；至於對張善政的建議，呂淡然表示，應多向各方請益，而何時遞出橄欖枝、擇定見面日期，呂重申「隨緣」。

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