朱立倫「親美反共」激怒國台辦 陳亭妃：到美國就換了腦袋？

陳亭妃（右）質疑，朱立倫怎麼了，到了美國就換了個腦袋嗎？（記者劉信德攝）

2022/06/10 12:50

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美時稱國民黨立場是「親美反共」，中國國台辦則回應，九二共識不容任意扭曲，要保持頭腦清醒。對此，民進黨立委陳亭妃今（10）日質疑，朱立倫怎麼了？到了美國就換了個腦袋嗎？回到台灣還敢用這麼強硬的態度嗎？期待他回台後給出的答案。

針對國台辦回應朱立倫的說法，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今日表示，朱立倫訪美有助台美雙方外交關係的部分，民進黨都會給予祝福，他這次在華府發表「國民黨一向親美、國民黨永遠反共」等論述，以台灣的國家利益來說本來就是對的，是前幾年國民黨自己走歪了，所以不要給民進黨扣帽子。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬說，朱立倫在美國所宣示的國防、國家尊嚴、兩岸關係等言論，相信是他發自內心準備好，要講給國人和美國友邦聽。其中，朱立倫講到「九二共識是沒有共識的共識」，不曉得美國人聽不聽得懂，但國台辦就很清楚告知「頭腦要清楚一點」，這還是在指揮國民黨。

鄭運鵬也強調，希望朱立倫回台灣後能繼續維持他所講的，符合台灣國家利益和國人要求的兩岸政治立場，雖然國民黨內親中人士、國台辦給他很大的壓力，這個民進黨也看在眼裡，如果「正常倫」回台後變得不太正常，就不要怪國人認為國民黨是一個親中政黨，因為要表裡一致，出國就要爭取台灣更好的國際地位、和友邦之間的往來，朱立倫希望擺脫親中政黨，希望他回國後繼續做到。

「大家都在問朱立倫怎麼了」，民進黨立委陳亭妃提出一連串質疑，朱立倫到了美國就換了個腦袋嗎？今天我們更想問，當朱立倫回到台灣的第一句話會怎麼說？當媒體追問國台辦所講的話，朱立倫會怎麼回答？國民黨真的是「親美反共」的政黨嗎？朱立倫批評共機擾台不該發生，但他回到台灣還敢用這麼強硬的態度嗎？我們拭目以待，期待朱立倫回台後會給出什麼樣的答案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法