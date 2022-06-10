高雄與布拉提斯拉瓦省簽夥伴協定 陳其邁說笑：你們今回國班機取消了

高雄市政府今與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省簽署夥伴協定。（記者王榮祥攝）

2022/06/10 11:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省簽署夥伴協定，將在經濟、文化等層面強化交流；雙方在簽署前的談話輕鬆愉快，高雄市長陳其邁卻突然宣布「你們今天回國班機取消了！要在高雄多留幾天」，把斯國參訪團逗笑了。

由斯洛伐克國會議員與布拉提斯拉瓦省組成的中央地方聯合訪團，近日偕同台灣駐斯洛伐克代表處大使李南陽抵台參訪，今日由布省省長德若巴（Juraj Droba）與高雄市長陳其邁簽署夥伴協定，布省將成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市，全面促進經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域合作。

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陳其邁表示，兩個國家、尤其是兩個省市在很多產業，或是過去在實踐民主的過程，都有非常多類似的地方，高雄也好、或者是布拉提斯拉瓦，也都位於包括雙方兩國的政治、經濟與交通中心，有非常多的產業、有相當多合作交流機會，希望經由協定簽署，能夠加速雙方在城市交流的層次與速度。

高市行政暨國際處處長項賓和指出，本次高雄與布拉提斯拉瓦省的締盟，不僅充分顯現高雄經由優秀防疫建立的國際交流成果，也會成為台灣和歐洲互動的模範經驗。

今簽署協定前，雙方進行約1小時的會談，過程輕鬆有趣，布省省長德若巴不但感謝高雄熱情接待，還當場稱讚主持人炒熱氣氛。

市長陳其邁感受到來賓的喜悅，致詞時突然宣布「你們今天回國班機取消了，要在高雄多留幾天」，讓斯國參訪團笑聲四起。

陳其邁突然宣布布拉提斯拉瓦省參訪團今天回國班機被取消，讓來賓們會心一笑。（記者王榮祥攝）

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