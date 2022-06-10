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    首頁　>　政治

    王世堅「情感上挺黃珊珊」綠白合起手式？蔣萬安：不樂見政治算計

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨青年團在警察節前夕，到北市警察局萬華分局慰問一線員警。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨青年團在警察節前夕，到北市警察局萬華分局慰問一線員警。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/10 11:36

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市議員王世堅昨在議會質詢，被台北市長柯文哲反問是否支持北市副市長黃珊珊參選市長，王說，「情感上會支持，但理智往往戰勝感情」，柯回說議員不要讓黨意蓋過良心，引起哄堂大笑。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早被問這樣是否是綠白合的起手式，蔣說，各種政治的算計都不是市民樂意看到的。

    蔣萬安今早與國民黨青年團在6月15日警察節前夕，到台北市警察局萬華分局慰問一線員警，並接受媒體聯訪。媒體問到王世堅與柯文哲昨在議會質詢一事，蔣萬安說，王世堅跟柯文哲一搭一唱都在談選舉，少著墨事政議題覺得可惜、有點遺憾，與其討論理智或情感上支持哪個特定候選人，不如聚焦市政議題，集思廣益讓台北更好。

    媒體問是否希望得到王世堅的支持，蔣萬安表示，他跟王世堅都是同個選區，從上一屆開始在很多場合都會碰到，中央跟地方都有緊密合作，共同解決選區地方上很多問題，面對年底選舉本就該尋求各方支持的力量，他自信說，「市民不管理智或情感上都會給予我最大支持與認同。」

    王世堅被網友戲稱有「扶龍王」命格，媒體問是否希望王能支持對手（指黃珊珊）？蔣萬安大笑認同說，王世堅就是扶龍王，希望未來大家有機會好好討論市政，集思廣益讓台北更好。

    媒體追問王世堅跟柯文哲表現被外界認為是綠白合起手式，蔣萬安對此酸說，他看到議會質詢狀況，就是一搭一唱拉抬特定候選人，選舉還有段時間，各種政治上面的算計都不是市民樂見看到的，對他來講就是全力以赴，因此他持續在地方傾聽與了解問題，接下來提出最好政見，爭取民眾認同支持。

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