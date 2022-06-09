為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王世堅：感情上100％支持黃珊珊 理智上必挺民進黨北市長人選

    王世堅坦言，他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，他一定要支持民進黨推出來的市長候選人。（記者楊心慧攝）

    王世堅坦言，他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，他一定要支持民進黨推出來的市長候選人。（記者楊心慧攝）

    2022/06/09 16:29

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被視為柯文哲的接班人，但台北市議員王世堅認為，柯文哲很有可能在選前「放生」黃珊珊，轉而和國民黨台北市長參選人蔣萬安合作，柯文哲今赴議會備詢強調會支持黃珊珊，也呼籲王世堅應該支持黃珊珊，王世堅則坦言，他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，他一定要支持民進黨推出來的市長候選人。

    王世堅指出，和黃珊珊同事情誼將近20年，黃有堅韌的個性、有深厚的法律素養，有相當好的行政經驗，也是頭一位由台北市議員出身參選首都台北市的人，將會是一會的光榮，他也支持黃珊珊。

    不過話鋒一轉，王世堅表示，雖然他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，理智上他一定要支持民進黨推出來的市長候選人，「可是你柯文哲不行，你感情上理智上通通都要支持黃珊珊不是嗎？感情上她這幾年幫你做這麼多事，理智上她是你正式公開要支持的市長候選人，你不能有事黃珊珊、沒事蔣萬安。」

    柯文哲強調會支持黃珊珊，但也呼籲王世堅，理智跟感情都要支持黃珊珊，不可以黨意超過民意，不可以黨意超過良心；王世堅則不滿柯文哲「反質詢」，柯文哲則回嘴說是誠摯、誠懇的呼籲，並說這件事上難得和王世堅有共同的想法、有共同支持的人，希望王世堅能堅持到底，克服黨意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    送鏡子給柯文哲當卸任前禮物 王世堅：看看自己靈魂
    2022/06/09 15:43

    送鏡子給柯文哲當卸任前禮物 王世堅：看看自己靈魂
    藍營點名陳時中是假想敵 蔣萬安：市政問題才是最大假想敵
    2022/06/09 11:14

    藍營點名陳時中是假想敵 蔣萬安：市政問題才是最大假想敵

    義守大學重磅出擊 集團優勢助畢業生銜接職場
    直搗黃珊珊本營 蔣萬安今早跑港湖區贈快篩
    2022/06/09 11:07

    直搗黃珊珊本營 蔣萬安今早跑港湖區贈快篩
    陳時中收指揮中心再選北市？蔣萬安：指揮中心不應參雜政治考量
    2022/06/08 11:00

    陳時中收指揮中心再選北市？蔣萬安：指揮中心不應參雜政治考量

    傳統藥用植物在培育和運用邁向新紀元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播