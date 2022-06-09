王世堅：感情上100％支持黃珊珊 理智上必挺民進黨北市長人選

王世堅坦言，他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，他一定要支持民進黨推出來的市長候選人。（記者楊心慧攝）

2022/06/09 16:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被視為柯文哲的接班人，但台北市議員王世堅認為，柯文哲很有可能在選前「放生」黃珊珊，轉而和國民黨台北市長參選人蔣萬安合作，柯文哲今赴議會備詢強調會支持黃珊珊，也呼籲王世堅應該支持黃珊珊，王世堅則坦言，他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，他一定要支持民進黨推出來的市長候選人。

王世堅指出，和黃珊珊同事情誼將近20年，黃有堅韌的個性、有深厚的法律素養，有相當好的行政經驗，也是頭一位由台北市議員出身參選首都台北市的人，將會是一會的光榮，他也支持黃珊珊。

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不過話鋒一轉，王世堅表示，雖然他感情上百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，理智上他一定要支持民進黨推出來的市長候選人，「可是你柯文哲不行，你感情上理智上通通都要支持黃珊珊不是嗎？感情上她這幾年幫你做這麼多事，理智上她是你正式公開要支持的市長候選人，你不能有事黃珊珊、沒事蔣萬安。」

柯文哲強調會支持黃珊珊，但也呼籲王世堅，理智跟感情都要支持黃珊珊，不可以黨意超過民意，不可以黨意超過良心；王世堅則不滿柯文哲「反質詢」，柯文哲則回嘴說是誠摯、誠懇的呼籲，並說這件事上難得和王世堅有共同的想法、有共同支持的人，希望王世堅能堅持到底，克服黨意。

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