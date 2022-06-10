新北又爆2公務員上班時間上網罵人 市議員要求懲處

PTT帳號「qwerty110」評論恩恩爸等言論。（新北市議員李坤城提供）

2022/06/10 11:44

〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員李坤城今天指出，新北市兩名公務員在上班時間，使用PTT帳號「qwerty110」及「titanbc」評論時事，李坤城質疑，到底是公務員上班時間很閒，還是市府有意發動網軍帶風向，請市府說清楚講明白，並依規定予以懲處。對此，市府表示，查證屬實會依法辦理。

李坤城指出，繼三重地政事務所戴姓員工於上班時間在PTT罵人之後，他又接獲消息，至少還有「qwerty110」及「titanbc」兩個新北市的公務員，在上班時間亂逛嘴人，時間點還是在戴姓員工被爆出來之後。

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李坤城表示，「qwerty110」的IP位置在新北市政府，利用上班時間惡意評論恩恩爸的事情，包括批評恩恩爸「真的是噁心，一句話就是要證明你們沒有」、「不接，真的當自己選上民意代表了是不是」、「在練習當立委質詢啦，想要甚麼資料就要」、「怎樣，當選上立委在質詢了是不是」、「還在那邊調記錄，告了就有記錄了啦」等言論。

另外，「titanbc」也是公務人員，網址來自於某區公所，一樣在上班時間評論時事，PTT上討論民進黨調高基本工資一事，「titanbc」評論「只敢做一些無關緊要的，一碰到有既得利益者的事就完全不敢做，笑妳大內宣」等。

李坤城說，他相信絕大多數的公務員都是盡心盡力，所以對於這種害群之馬的公務人員，請市府揪出來，依規定給予相關懲處，才對得起奉公守法的公務員。

新北市府人事處專委何鑑洲表示，關於議員指稱有疑似公務員於社群媒體發表不當言論一事，人事處將依規定查明， 是否有人員於公務時間從事與公務無關行為，查證如果屬實， 將依違反公務人員服務法等相關規定，依規定移請該機關考績委員會處理。

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PTT帳號「titanbc」評論民進黨調高基本工資一事。（新北市議員李坤城提供）

新北市議員李坤城。（新北市議員李坤城提供）

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