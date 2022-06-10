為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北又爆2公務員上班時間上網罵人 市議員要求懲處

    PTT帳號「qwerty110」評論恩恩爸等言論。（新北市議員李坤城提供）

    PTT帳號「qwerty110」評論恩恩爸等言論。（新北市議員李坤城提供）

    2022/06/10 11:44

    〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員李坤城今天指出，新北市兩名公務員在上班時間，使用PTT帳號「qwerty110」及「titanbc」評論時事，李坤城質疑，到底是公務員上班時間很閒，還是市府有意發動網軍帶風向，請市府說清楚講明白，並依規定予以懲處。對此，市府表示，查證屬實會依法辦理。

    李坤城指出，繼三重地政事務所戴姓員工於上班時間在PTT罵人之後，他又接獲消息，至少還有「qwerty110」及「titanbc」兩個新北市的公務員，在上班時間亂逛嘴人，時間點還是在戴姓員工被爆出來之後。

    李坤城表示，「qwerty110」的IP位置在新北市政府，利用上班時間惡意評論恩恩爸的事情，包括批評恩恩爸「真的是噁心，一句話就是要證明你們沒有」、「不接，真的當自己選上民意代表了是不是」、「在練習當立委質詢啦，想要甚麼資料就要」、「怎樣，當選上立委在質詢了是不是」、「還在那邊調記錄，告了就有記錄了啦」等言論。

    另外，「titanbc」也是公務人員，網址來自於某區公所，一樣在上班時間評論時事，PTT上討論民進黨調高基本工資一事，「titanbc」評論「只敢做一些無關緊要的，一碰到有既得利益者的事就完全不敢做，笑妳大內宣」等。

    李坤城說，他相信絕大多數的公務員都是盡心盡力，所以對於這種害群之馬的公務人員，請市府揪出來，依規定給予相關懲處，才對得起奉公守法的公務員。

    新北市府人事處專委何鑑洲表示，關於議員指稱有疑似公務員於社群媒體發表不當言論一事，人事處將依規定查明， 是否有人員於公務時間從事與公務無關行為，查證如果屬實， 將依違反公務人員服務法等相關規定，依規定移請該機關考績委員會處理。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    PTT帳號「titanbc」評論民進黨調高基本工資一事。（新北市議員李坤城提供）

    PTT帳號「titanbc」評論民進黨調高基本工資一事。（新北市議員李坤城提供）

    新北市議員李坤城。（新北市議員李坤城提供）

    新北市議員李坤城。（新北市議員李坤城提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「恩恩案」侯友宜作法挨轟 柯文哲緩頰：不曉得有什麼苦衷
    2022/06/09 19:21

    「恩恩案」侯友宜作法挨轟 柯文哲緩頰：不曉得有什麼苦衷
    追恩恩案真相 何博文、張志豪赴監院陳情盼立案調查
    2022/06/09 17:23

    追恩恩案真相 何博文、張志豪赴監院陳情盼立案調查

    未來高雄「南霸天之位」恐岌岌可危
    「恩恩案」藍營聲援新北批1922 陳時中：1922不具公權力
    2022/06/09 16:20

    「恩恩案」藍營聲援新北批1922 陳時中：1922不具公權力
    恩爸討真相時序曝光！立院民進黨團：侯友宜應負政治責任
    2022/06/09 13:34

    恩爸討真相時序曝光！立院民進黨團：侯友宜應負政治責任

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播