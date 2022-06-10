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    首位確診閣員報平安： 目前一切良好 貼文湧入各界人士打氣

    農委會主委陳吉仲。（記者廖振輝攝）

    農委會主委陳吉仲。（記者廖振輝攝）

    2022/06/10 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院農委會9日晚上發布訊，指出農委會主委陳吉仲快篩結果為陽性，緊急返回住所自我隔離，經視訊診療判定為確診，並已經開始居家照護，而陳吉仲也成為我國首位確診的閣員，他今日在臉書PO文報平安。

    陳吉仲在臉書PO文表示，感謝大家的關心，他目前身體狀況一切良好，並遵照防疫指引居家照護中，在這期間會持續留意身體狀況，並透過電話與視訊掌握農業工作推動進度，確保業務不受影響。

    並在貼文中叮囑「前陣子行經路上，看見了美麗的雨後彩虹，梅雨鋒面也持續影響著台灣，部分地區容易有間歇性大雨發生，請農友要確實做好災害防範措施，大雨過後，田間濕滑，也請農友們務必注意自身安全。 祝福大家平安。」

    貼文一出湧入各界人士們留言打氣，現任駐美代表蕭美琴與立委陳明文也留言「主委保重，早日康復」、「加油，平安」，其他網友也祝福「主委，加油，盼早日康復又是一條活龍」、「保重，感謝為台灣農業農民的付出」、「主委好好休息，辛苦你了，水果哪有很貴，台灣就是有這些專門造謠，唯恐天下不亂。」「」「」「」「」

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