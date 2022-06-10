1922不具公權力？藍委三問陳時中

國民黨立法委員洪孟楷對陳時中提出三個質疑。（資料照）

2022/06/10 09:02

〔記者王千豪／台北報導〕「恩恩」案1922花143分鐘進行橫向聯繫，引發外界關注。昨日立法院國民黨團控1922毫無作為，指揮中心指揮官陳時中解釋，1922不具有公權力，但若有精進空間會做更好。對此，國民黨立法委員洪孟楷提出三個質疑，要陳時中不要甩鍋。

洪孟楷今日透過臉書提出三個質疑，1922沒公權力，能叫國軍支援？能兩年半免費廣告？能與警政民政單位聯繫？諷陳時中又再一次挑戰全民認知。

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洪孟楷表示，如果沒有公權力，有辦法可以動用國軍來支援？今年五月要求350位現役軍人支援，還強調要「高EQ、善溝通」，有任何民間廠商有辦法叫得動國軍配合？

洪孟楷指出，過去兩年多廣告全都是1922結尾。疫情開始，政府徵收頻道時段，無論是陳時中、前副總統陳建仁、或是其他官員，在一分鐘的廣告裡宣傳政策，其結尾都是1922。哪個沒有公權力的單位，有辦法徵收頻道來全國聯播？

洪孟楷說，去年一月，因為疫情臨時匡列5000人，當時就說衛福部會派專人跟警政民政系統聯繫，請民眾撥打1922來告知，以利後續安排。就問沒有公權力的單位，有辦法讓衛福部動起來，與民政、警政系統連線嗎？

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