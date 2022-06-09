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    國民黨六都選將獨缺高雄！ 議員參選人籲挺「在地中生代這3人」

    國民黨新人發聲挺在地中生代3人之一，代表參選高雄市長。（取自臉書）

    國民黨新人發聲挺在地中生代3人之一，代表參選高雄市長。（取自臉書）

    2022/06/09 17:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨六都市長選將目前獨缺高雄，5月間通過前鎮小港議員黨內初選考驗的陳識明今向黨中央喊話，強調支持高雄中生代、培植在地青世代，才是國民黨在高雄最大方向，建議應給在地中生代有意願的這3人多點機會。

    陳識明點名的3人，分別為高市議員陳麗娜、前民政局長曹桓榮、中央委員孫健萍。

    他說，地方議員五連霸的陳麗娜，是最優秀的選擇之一，陳麗娜問政犀利、寬和待人、地方支持度很高，是能夠找出問題、解決問題的民意代表，更是一位擅長鼓舞國民黨高雄士氣、支持年輕人勇敢上陣的戰將。

    曾任高市民政局長的曹桓榮，在市府經驗豐富，尤其婦女權益、毒品防制、政府廉政、教育醫療等方面都有建樹，醫院、社福機構等管理的井井有條，嫻熟兵役、祭祀、災害防救等關乎民生的業務，在韓市府任內和各局處配合融洽，整個市府團隊把路平、燈亮、水溝通做成市政亮點。即便卸任也心繫民眾，不僅時常指出市府執政弊病，更投身社福公益事業，也是不可多得的將才。

    敢率眾人之先、宣佈投入高雄市長選戰的孫健萍，也非常有挑戰的勇氣，他長期爭取社會福利、推動青年返鄉創業，更為731氣爆家屬爭取國賠，是一位熱衷公共事務的優秀人才。

    陳識明認為，高雄在地還是有戰將可以選擇！離年底選戰僅剩6個月，國民黨在高雄即便艱困，地方仍然敢戰、敢發聲、願用最大的力量為選民服務、為高雄打拼，爭取每一個人的認同。

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