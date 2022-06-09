立院斯洛伐克國會聯誼會成立 斯國議員談共黨統治往事

斯洛伐刻訪問團傳出確診；今日訪團參訪立法院，斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）、以及斯國國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）並未出席，兩人的名牌也被臨時撤下。（記者吳書緯攝）

2022/06/09 13:29

〔記者吳書緯／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今訪問立法院，立院舉行「台灣－斯洛伐克國會聯誼會」成立大會；斯洛伐克國會議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）致詞說，台斯有驚人相似的歷史過程，自由民主的奮鬥得來不易，斯國曾被「紅色老大哥」奴役，也深刻理解台灣受到鄰近共產強權的威脅，台、斯彼此的團結與合作，是對美好未來的重要投資。

傳出斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團有人確診，立法院表示，相關消息仍需由外交部發布為準；而台斯國會聯誼會未見到斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）、以及斯國國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）的身影，兩人的名牌也被臨時撤下。

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「台灣－斯洛伐克國會聯誼會」會長由民進黨立委許智傑出任，共有50多位跨黨派立委參與，聯誼會宗旨為促進台灣與斯洛伐克國會議員、各級政府聯繫交誼，加強國會外交，進而提升雙邊關係。

代表勞倫契克致詞的列霍茨基說，斯洛伐克實現民主的道路非常漫長，這一路需要時刻捍衛發展，不受內外威脅，台灣和斯洛伐克有驚人相似的歷史過程，一路上自由和民主的奮鬥，都曉得來之不易，一定要努力捍衛它的發展，而世界正在緊張的關注，俄羅斯對斯洛伐克鄰國烏克蘭實施的野蠻入侵。

列霍茨基表示。斯國至今仍記得幾十年前，祖國也經歷過強大「紅色老大哥」的奴役，因此對於台灣受到近鄰共產強權的威脅，有非常深刻的理解，而知道俄羅斯從世界民主陣營的教訓，也會對實施殘酷行徑的人有所警示，台斯彼此的團結與支持，以及經貿合作，是對美好未來的重要投資，而斯國人民也銘記在武漢肺炎疫情嚴峻時刻，台灣援助斯洛伐克的口罩。

斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）看到現場眾多媒體，驚訝表示台灣媒體居然對國會事務如此有興趣，因為斯國媒體不太關注國會新聞，並提到他明天將與高雄市長陳其邁簽署合作夥伴協議，也感謝「許智傑更改行程，也會親自出席簽署儀式，並打趣邀許智傑帶女兒一起出席。

德若巴提到，感謝台灣願意招收斯洛伐克的大學生，來台研讀數學、物理、科技等領域，高雄市也會協助斯洛伐克愛樂在台舉行演奏會，同時感謝「讓這一謝發聲的人」。

許智傑致詞表示，感謝斯洛伐克在當時在台灣疫情嚴峻之際，贈送疫苗給台灣，這次訪團除了國家交流，明天還要到高雄進行城市交流，「謝謝斯洛伐克好朋友，未來我們會更好」。

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