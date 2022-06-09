歐盟第一國// 台斯簽民、商事司法合作協議

我駐斯洛伐克代表李南陽（右）和斯國駐台代表博塔文（左），昨代表兩國簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。（記者劉信德攝）

2022/06/09 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐洲國家實質關係有新拓展。我駐斯洛伐克代表李南陽昨和斯國駐台代表博塔文完成簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，並立即生效。外交部說，這是我國與歐盟國家所簽署的第一件民商事司法合作協議，也是對外簽署的第二件民事司法互助協定，具指標意義，將有助於強化台斯民商事司法交流的機制化合作。

保護公民合法權利 具指標意義

台灣和斯洛伐克去年完成「刑事司法合作協議」簽署，昨進一步由兩國代表在外交部完成簽署「駐斯洛伐克台北代表處與斯洛伐克經濟文化辦事處民事暨商事司法合作協議」，並立即生效。外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、司法院副院長蔡烱燉與斯洛伐克國會副議長勞倫契克等人共同在場見證。

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吳釗燮表示，這是雙邊關係的又一個非凡里程碑。台斯不斷深化貿易投資、重點產業等領域的合作，現在更能進行全面的司法合作。這些協議不僅象徵保護公民合法權利的決心，也彰顯我們的民主精神和所珍視的價值觀。

蔡清祥強調，面對跨境犯罪與跨國民事糾紛等挑戰，法務部願與國際友人緊密聯繫、強化合作，更珍視此次與斯洛伐克一同開啟民事暨商事合作的機會，以積極維護兩國人民權益。

斯國國會副議長：兩國另一拼圖

勞倫契克說，台斯簽署民事、商事司法合作協議，是雙方合作的又一重大舉措，也是雙方良好關係的另一拼圖。在斯洛伐克有句話說，好合作能結交好朋友。斯國相信，這將持續強化良好情誼。

外交部昨說，協議內容包括交換法律與民事及商事司法合作相關資訊、分享彼此實務合作經驗、互相協助處理民事與商事個案請求事件，以及舉行定期諮商會議等協議。

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