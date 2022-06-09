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    獨家》立院4黨團辦公室面積曝光 藍地盤最大、綠最小

    立院4黨團辦公室面積曝光。（記者劉信德攝，本報合成）

    立院4黨團辦公室面積曝光。（記者劉信德攝，本報合成）

    2022/06/09 10:38

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院黨團作為助攻各黨立委問政的戰力，黨團辦公室更是幕僚們備戰的重要據點。在辦公室面積分配上，民進黨團共61席黨籍立委、分得63.2坪面積，國民黨39席黨籍立委、分得86.2坪，民眾黨團5席立委、分得65.5坪，時代力量黨團3席立委、同樣分得65.5坪。

    據本報掌握資料，國民黨團於行政大樓共有國民黨團預算中心、國民黨書記長室、國民黨黨團辦公室及合作社二樓國民黨黨團第二辦公室，使用面積合計86.2坪。民進黨團於行政大樓共有民進黨法案組及國家預算中心、民進黨黨團辦公室及民進黨會議室，使用面積63.2坪。時代力量與民眾黨團分別位於青島三館的2樓與3樓，各擁有3個辦公空間、1個會議室及1個影印間，使用面積合計均為65.5坪。

    至於，黨團辦公室該如何分配？根據「立法院政黨黨團辦公室設置辦法」第4條明定，政黨黨團辦公室面積之大小，依各該政黨在立法院之委員席次多寡、基本作業需要及立法院現有房舍可能提供之狀況協調辦理。

    對此，民進黨立委邱志偉受訪表示，立法院是大家的，分配面積大小有其規定，立法院要說明為什麼沒按規定，執政黨可能幕僚比較多、空間需求也比較多，但民眾黨和時代力量黨團辦公室面積竟比民進黨團還多，這些攸關立委和黨團權益的事都要照相關規定來做。

    在國民黨團方面，該分配是否存在「黨國遺緒」的疑慮？邱志偉回應，立法院長要超越黨派，最重要是做到中立、導正不對的事，立法院應帶頭達到示範作用、推動轉型正義，因此要正視這個問題。

    民進黨團總召柯建銘則認為，過去國民黨團比較大，就已定下來了，民進黨團目前使用空間合理，重點不在辦公室面積大小，因為黨團最大的資產就是助理，每位助理負責領域都非常盡職，堪稱最堅強部隊。因此，辦公室面積沒什麼好計較，人才夠不夠專業才是關鍵。

    國民黨團辦公室。（記者劉信德攝）

    國民黨團辦公室。（記者劉信德攝）

    民進黨團辦公室。（記者劉信德攝）

    民進黨團辦公室。（記者劉信德攝）

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