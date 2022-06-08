疫情仍嚴峻 嘉義縣議長提案年底大選延後與總統大選合辦

嘉義縣議長張明達。（資料照，記者林宜樟攝）

2022/06/08 21:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情仍嚴峻，今天全國新增8萬195例確診，且中南部疫情有攀升趨勢，嘉義縣議長張明達表示，最近聽到許多鄉親擔憂疫情，且到各縣市交流時，也有不少人提及選舉造成社會動盪，他因此提案，建議今年底地方公職人員選舉延期至與2024年總統副總統及立委選舉一起舉辦。

嘉義縣議會目前正進行第19屆第7次定期會，張明達提出此案，將在本會期進行審議，等大會審議通過後，由縣府向中央政府反映。

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張明達受訪時說，年底要進行地方公職人員選舉，但疫情延燒，參選人拜票或舉辦各種競選活動，許多鄉親擔心會不會成為防疫破口，在疫情延燒的時刻，選舉活動讓社會動盪，他認為現在應該是全民一起防疫的時期，讓疫情早日控制，也不要讓選舉活動變成疫情擴散的缺口。

張明達說，今年選舉若能延期至2024年與總統副總統和立委選舉一起辦，等於是各選舉合併一次舉辦，也可節省各種選舉預算和社會成本；他與議會各黨團說明此案後，由他作為提案人，請縣府向中央反映此建議。

嘉義縣地方人士指出，張明達是民進黨籍，而嘉義縣政治勢力綠遠大於藍，他提此案並非為自身或綠營在嘉義縣的選舉，或許是能起個頭，讓政府高層瞭解地方基層的各種意見。

地方人士指出，先前縣市長任期曾延長一年，配合直轄市選舉，只是當時是早已提早規劃，這次要在選舉投票日半年前延期辦理，困難度很高。台灣目前約2年進行1次大選，若改成4年1次，確實可以節省很多社會成本，但人民也少了1次機會用選票反映民意，其中利弊得失，還需審慎評估。

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