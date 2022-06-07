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    黃健庭南下協商高雄市長人選 24位黨籍議員類「假投票」

    國民黨秘書長黃健庭南下高雄，協調市長人選。（記者葛祐豪攝）

    國民黨秘書長黃健庭南下高雄，協調市長人選。（記者葛祐豪攝）

    2022/06/07 14:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨秘書長黃健庭今天南下高雄，與24名黨籍議員座談，協調高雄市長人選，現場並進行類「假投票」，市黨部主委有提到4人名單，包括前立委柯志恩、孫文學校總校長張亞中、金門立委陳玉珍，前衛生署長楊志良，據了解，討論度最高的是柯志恩。

    黃健庭於座談後受訪時指出，今天總共來了24位黨籍議員，發言踴躍。達成3點共識，第一、大家都認為，黨中央應該特別重視高雄，高雄的選舉對整個國民黨年底的選舉，扮演一個很關鍵角色。

    第二、大家希望人選要盡快產生，不能再拖了，國民黨最早啟動提名就在高雄，可是經過這兩個月，到現在還沒能產生共識。

    第三、大家希望這個人選，能領全黨的參選同志，在高雄營造團結，至少凝聚地方的支持者。

    黃健庭強調，今天在座談中，大家沒有排斥外地來的人選，今天回去後，在很快時間裡，會把地方的意見整合起來，盡快推出有參選意願、地方也能高度接受，最具有勝選機會的候選人。他說，國民黨不會在高雄辦初選，但不排除做參考式的民調，作為參考。

    國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，會中，市黨部主委許福明有提到柯志恩、張亞中、陳玉珍，楊志良等4人參考名單，隨後由每位議員在空白紙上，寫下最希望的母雞人選，類似假投票的方式，由黨中央帶回參考。

    她透露，今天的座談上，本來希望在地的議員能勇敢的站出來說：「我願意來打這場仗！」但今天沒有看到議員勇敢站出來。

    童燕珍說，希望人選是真心的為高雄付出，即使是空降，必須趕快到高雄來，盡快了解高雄市政，如果是空降的，努力要加倍再加倍。她希望中央最晚在6月底前決定人選。

    與會議員透露，在李四川確定表明不參選後，議員們今天討論度最高的是柯志恩，這份類「假投票」，包括前高雄市民政局長曹桓榮、市議員黃紹庭，都有人填寫。

    黃紹庭（後中）與國民黨高雄市議員座談，討論市長人選。（記者葛祐豪翻攝）

    黃紹庭（後中）與國民黨高雄市議員座談，討論市長人選。（記者葛祐豪翻攝）

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