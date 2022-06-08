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    台北市府拒提供勞動局長特別費明細 調查小組下周再開會

    台北市議會針陳信瑜組成跨黨派調查小組，今天下午進行第二次會議。（圖擷自北市議會直播）

    台北市議會針陳信瑜組成跨黨派調查小組，今天下午進行第二次會議。（圖擷自北市議會直播）

    2022/06/08 18:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立、特支費濫用等多項爭議，台北市議員先前欲調閱特支費相關明細也遭拒，議會因此組成跨黨派調查小組，並要求台北市政府提供相關資料。但調查小組今天進行第二次開會，市府仍未提供特別費明細。調查小組最後決議下周再開會，直接請相關人員到場答詢。

    台北市議會針陳信瑜組成跨黨派調查小組，今天下午進行第二次會議，不過小組先前要求提供特別費明細資料，北市府卻前台北市議會議長吳碧珠曾在2006年提到，市府針對特別費可依照權益來斷是否提供。小組先前也希望政風處提供調查陳信瑜涉及行政不中立等相關資訊，但對方也以偵查不公開未提供。

    議員游淑慧質疑，當年吳碧珠僅口頭答覆，是否有正式法律效力都還不知道，且特別費後來也有經重新修法，使用方法有調整，不能拿以前的說法套用。游發現，陳信瑜有多筆特別費標註「與同仁餐敘」，但很多像是核銷自己的餐費。

    游淑慧指出，陳信瑜曾於假日在三峽家樂福消費239元、在中和環球購物中心消費220元，陳信瑜都說是慰勞同仁餐敘；陳信瑜也曾於非假期期間，在超商消費100、200元。游淑慧說，她接到的檢舉就是陳信瑜平時自己用餐也使用特別費。游淑慧質疑，勞動局根本是耍大家，列出一些看似與同仁吃飯的資料，但有問題的又不列。

    議員苗博雅也說，如果勞動局拒絕提供資訊，調查小組就要要求個資法、政府資訊公開法的主管機關台北市法務局，是否願意用公函表示可拒絕提供資料。苗質疑，若市府就是要公開違法、隱匿資訊，最後一定建議送監察院。苗說，勞動局連一條條的明細都不敢給，「這樣每年編的特別費預算，好像簽空白支票給他們，隨便怎麼花都可以」。

    議員徐弘庭也點出，若相關資料被認定為機密可能不用提供，但若陳信瑜沒針對資料進行機密認定，為什麼也不願意提供給議會。徐更說，他曾向台北市長索取特別費相關明細，市長也有提供，徐質疑「連市長都給了，局長怎麼不給？」難道以後議員索取資訊，都還要專案小組？

    專案小組召集人王欣儀綜合大家意見表示，陳信瑜不提供資料的理由不具法理上的說服性，會請台北市法務局在下周一前，針對特別費明細應否提供議會的具體法理依據、首長特別費是否屬法定機密文書等部分提出說明。專案小組也決議，下周四下午再開會，並安排勞動局、法務局、會計等相關單位列席，用答詢方式開會。

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