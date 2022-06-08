新北消防局「演很大」？ 綠委：侯導被拆穿後還追殺

民進黨團呼籲，新北市府不該讓基層幫高層揹鍋，讓侯導被拆穿後還追殺。（記者王藝菘攝）

2022/06/08 12:52

〔記者陳政宇／台北報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病逝男童「恩恩」的爸爸日前到新北市消防局聽取錄音檔；消防局卻被網友爆料，以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給恩恩爸看。對此，民進黨立法院黨團今（8）日直言，新北市長侯友宜站出來說支持第一線消防員，但不該轉移焦點、追殺吹哨者，也別讓基層幫高層揹鍋，讓侯導被拆穿後還追殺。

新北消防局稍早說明，恩恩爸主動表達想了解119作業環境，為重現新冠肺炎疫情時119進線量暴增，故還原當時話務繁忙情況讓他了解。消防局救災救護指揮中心主任李宇松今日上午也前往新北地檢署，提告張姓前消防員加重誹謗。

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對此，民進黨立院黨團今日上午召開「新北市府演很大 還原真相一場戲？！」記者會，黨團書記長陳歐珀表示，恩恩爸迫切需要真相，新北市府卻演出一場羅生門，不禁讓人懷疑新北市府演很大，這要演給誰看？還是為新北消防弟兄捍衛清白尊嚴？恩恩不幸染疫過世留下家庭傷痛，不希望有政府官僚漠視，民進黨團會全力支持恩恩爸還原真相，也不允許市府掩蓋真相，「難道還原事實這麼困難嗎？證據和通聯紀錄都在新北市府裡面，不用演這麼大，還花這麼多心力演這場戲」。

陳歐珀並拿出新北市消防局官網列舉的相關規定，民眾如果惡意占用119報案專線（如惡作劇、謊報等），已觸犯「消防法」第36條，例如謊報火警、災害 人命救助、緊急救護、或無故撥打消防機關報警電話者，可處新台幣新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰，「那天有必要模擬演戲嗎？這也是違法」。

立委羅致政指出，新北市府為了掩蓋可能的問題，演了一齣很大的戲，讓真相的還原越來越遙不可及，這齣戲到底是重現、還原、或是測試，在絕大多數人眼中就是一場戲，目的何在？有幾種可能，第一，製造繁忙景象，告訴大家沒辦法處理通報程序；第二，告訴大家當下環境很吵，有可能聽不清楚、也可能聽進其他人個資，所以不能提供給恩恩爸，但這兩點都要打上問號，因為恩恩爸聽完錄音檔後說沒聽到其他報案訊息或其他個資；第三，比較6月6日和4月14日的疫情，照理講恩恩爸到通報現場應該比4月時更忙，且6月6日當天的通話量、現場雜音、橫向聯繫，跟過去每一天有何不同？所以沒必要演，新北市府不要把責任推給第一線消防，他們只是被迫上場的臨演，編劇可能是消防局長或消防局長官，但導演可能來自更高層級。

「最大問題可能是衛生局」，羅致政認為，從打不通衛生所、到衛生所聯繫不上衛生局，現在衛生局躲在消防局背後，所以消防局是在幫衛生局滅火，甚至是在滅整個新北市府的火，真相有這麼難堪嗎？別想用提告方式嚇阻其他爆料的人，網友離職後還能掌握具體的人事時地物，表示消防局裡面有人看不下去才提供資料指控，而消防局的目的是要恐嚇119現任弟兄不要再爆料。因此，羅致政呼籲，所有看不下去、無辜的消防弟兄，應勇敢把看到的真相說出來。

黨團副書記長林楚茵則強調「演戲不是演習」，張姓前消防員所獲資料有確切數據，表示這來自消防局內部非常明確的爆料，新北市長侯友宜現在是因侯導假面被拆穿，所以不敢面對新北市府橫向聯繫的顢頇。消防弟兄在防疫過程擔負重要責任，6月6日有7000多例確診通報，他們本身有非常重的勤務，讓這些消防弟兄演戲只是配合侯友宜的導演慾望、增加更多勤務，這也是第一線站出來講真話，而市府害怕掩蓋的是什麼？錄音檔是否有更多不可奉告的真相和過程？侯友宜今天站出來說支持第一線消防員，但真正的力挺是不該讓基層消防為新北市或衛生局來揹鍋滅火，應該讓大家知道這81分鐘到底發生了什麼，不要企圖轉移焦點、追殺吹哨者，也別讓基層幫高層揹鍋，讓侯導被拆穿後還追殺。

對比1922的處理過程，黨團副幹事長黃世杰指出，同樣面對恩恩爸還原真相、檢討制度面和執行面的期望，1922很乾脆地提供資訊，供恩恩爸檢討事情發生始末，反觀新北市府多次用相關法令刻意曲解，無視這件事的公益性，更不斷拖延、做出非常矛盾的作法，反而展現他們企圖掩蓋部分事實的情形。此外，新北市府說為了還原當天狀況，但模擬應該要誠實告知，這件事被爆出來後卻讓人非常錯愕，恩恩爸稱現場並沒有被告知相關情形，這件事相當奇怪、也沒有誠信，這不是認真嚴肅去檢討相關事件的態度。不但如此，新北市府和消防局竟然認為爆料者是虛偽不實、還要提告，這不僅浪費司法資源，更展現新北市府和高一意孤行、掩蓋真相的作為，在此呼籲新北市府回頭是岸，是時候像1922那般坦然面對、把事實公布出來。

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