疑涉兒少性騷擾 前台南市府副發言人易俊宏回應了

前南市府發言人易俊宏被指控涉及兒少性性騷擾，他今日在臉書發聲明。（擷自臉書）

2022/06/07 18:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市府副發言人易俊宏被指控涉及兒少性性騷擾，他今（7）日在臉書發聲明，沒有任何性騷擾意圖，如果造成別人負面感受，都絕對不是他所願意見到， 他要誠摯跟每一位感到不適者說聲對不起，並且強調絕對全力配合檢調單位調查，期待司法程序釐清真相，他也會用最高的道德標準檢視自己，給眾人一個公道。

易俊宏表示，事件發生之後，沒有立刻發聲明，是因為這件事對我影響很大；我需要一點時間沈澱、也希望能讓情緒相對穩定，讓這封聲明盡可能是理性的。

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他表示，願意用所有方式擔保，任何言行絕對沒有騷擾意圖，然而也明白：「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立；是以我僅能在這裡做出這樣的澄清，但這不代表我否認任何當事人的感受。

易俊宏說，在過去，曾是一個語言輕挑的人，「在朋友之間，那也許是表現親暱友誼的玩笑話，但我真正的錯誤在於：我並沒有意識到自己並不總是『友人』的角色。出了社會走入議題圈之後，我也常常會是一個『講師』或是『前輩』、因而與周遭的某些人形成不對等的權力關係」，因此有些過於輕浮的玩笑，在他人聽來可能有著其他意思。

易俊宏說，曾犯過錯，是以過去幾年，我一直深刻反省。如今事件再次發生，「我並不清楚這些當事人是否是當年我曾傷害過的、抑或是在我反省過後，依然沒辦法拿捏好言行份際，再度造成誰的傷害。總之，關於這一切我願意概括承受，如當事人願意訴諸司法，我也必當配合所有調查」。

易俊宏表示，任職市府期間，不敢說做得多好，但也努力維持兢兢業業的態度，後來確實有個人生涯考量，所以才自請離職。這些都與本次案件無關；任何相關記錄、證據都可查得到，其他揣想就不多做回應。

易俊宏提到，關於目前輿情僅有相關人士指控等片面之詞，他要在此呼籲每一個指控者，「如本人有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴。如我前面所說，『性騷擾』不會因『言者無心』而無法構成，但站在我的角度，我自認言行無愧我心，但也不能保證接收到的人是一樣的想法。我也深刻明白『性騷擾』要成案存在諸多困難，是以無論司法判決結果如何，我絕對全力配合檢調單位進行調查」。

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