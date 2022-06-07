為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    疑涉兒少性騷擾 前台南市府副發言人易俊宏回應了

    前南市府發言人易俊宏被指控涉及兒少性性騷擾，他今日在臉書發聲明。（擷自臉書）

    前南市府發言人易俊宏被指控涉及兒少性性騷擾，他今日在臉書發聲明。（擷自臉書）

    2022/06/07 18:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市府副發言人易俊宏被指控涉及兒少性性騷擾，他今（7）日在臉書發聲明，沒有任何性騷擾意圖，如果造成別人負面感受，都絕對不是他所願意見到， 他要誠摯跟每一位感到不適者說聲對不起，並且強調絕對全力配合檢調單位調查，期待司法程序釐清真相，他也會用最高的道德標準檢視自己，給眾人一個公道。

    易俊宏表示，事件發生之後，沒有立刻發聲明，是因為這件事對我影響很大；我需要一點時間沈澱、也希望能讓情緒相對穩定，讓這封聲明盡可能是理性的。

    他表示，願意用所有方式擔保，任何言行絕對沒有騷擾意圖，然而也明白：「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立；是以我僅能在這裡做出這樣的澄清，但這不代表我否認任何當事人的感受。

    易俊宏說，在過去，曾是一個語言輕挑的人，「在朋友之間，那也許是表現親暱友誼的玩笑話，但我真正的錯誤在於：我並沒有意識到自己並不總是『友人』的角色。出了社會走入議題圈之後，我也常常會是一個『講師』或是『前輩』、因而與周遭的某些人形成不對等的權力關係」，因此有些過於輕浮的玩笑，在他人聽來可能有著其他意思。

    易俊宏說，曾犯過錯，是以過去幾年，我一直深刻反省。如今事件再次發生，「我並不清楚這些當事人是否是當年我曾傷害過的、抑或是在我反省過後，依然沒辦法拿捏好言行份際，再度造成誰的傷害。總之，關於這一切我願意概括承受，如當事人願意訴諸司法，我也必當配合所有調查」。

    易俊宏表示，任職市府期間，不敢說做得多好，但也努力維持兢兢業業的態度，後來確實有個人生涯考量，所以才自請離職。這些都與本次案件無關；任何相關記錄、證據都可查得到，其他揣想就不多做回應。

    易俊宏提到，關於目前輿情僅有相關人士指控等片面之詞，他要在此呼籲每一個指控者，「如本人有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴。如我前面所說，『性騷擾』不會因『言者無心』而無法構成，但站在我的角度，我自認言行無愧我心，但也不能保證接收到的人是一樣的想法。我也深刻明白『性騷擾』要成案存在諸多困難，是以無論司法判決結果如何，我絕對全力配合檢調單位進行調查」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前台南市副發言人涉性騷擾 國民黨找被害人現「聲」控訴
    2022/06/07 10:39

    前台南市副發言人涉性騷擾 國民黨找被害人現「聲」控訴
    前南市府副發言人遭爆長期性騷兒少 教育部：已從業師名單除名
    2022/06/06 18:07

    前南市府副發言人遭爆長期性騷兒少 教育部：已從業師名單除名

    擴大查稅 五戶以上房東可以這麼做
    前南市府副發言人被爆性騷兒少 黃偉哲：法所不容絕不寬貸
    2022/06/06 13:54

    前南市府副發言人被爆性騷兒少 黃偉哲：法所不容絕不寬貸
    前南市府副發言人遭爆長期性騷擾兒少 受害人檢舉隔天就被施壓
    2022/06/06 13:11

    前南市府副發言人遭爆長期性騷擾兒少 受害人檢舉隔天就被施壓
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播