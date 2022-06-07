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    國民黨台中市議員第二梯次登記 現任林孟令、林汝洲未領表

    國民黨台中市議員第二梯次登記首日，第3選區3名現任議員僅吳瓊華完成領表登記。（國民黨台中市黨部提供）

    國民黨台中市議員第二梯次登記首日，第3選區3名現任議員僅吳瓊華完成領表登記。（國民黨台中市黨部提供）

    2022/06/07 17:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市黨部辦理台中市議員選舉候選人第二梯次提名登記，今天是第一天，有8人完成登記，不過，領表今天截止，第3選區現任議員林孟令及林汝洲都未領表，意即兩人不會在第二梯次登記，黨部副主委顏文正說，持續與兩協調中，全力促成議會過半使命。

    國民黨台中市黨部第二梯次提名登記的5個選區競爭激烈，第4選區（豐原、后里）及第13選區（大里、霧峰）均將採「2+1」提名，除肯定現任優勢外，也盼鼓勵新人再打拚新席次；6月6、7日領表，6月7到9日登記，若登記超過提名數則採民調。

    各選區提名額度（*含婦女保障名額1席）包括第3選區（龍井、大肚、烏日）：3席*； 第4選區（豐原、后里）：3席*；第7選區（南屯區）2席*； 第10選區（中區、西區）：1席； 第13選區（大里、霧峰）：3席*； 第15選區（平地原住民）：1席； 第16選區（山地原住民─北台中）：1席；第17選區（山地原住民─南台中）：1席。

    領表及首日登記今天下午4點截止，市黨部指出，共有14人領表，8人登記，完成登記者包括吳瓊華（第3選區，市議員）、陳本添（第4選區，市議員）、邱愛珊（第4選區，21全黨代表）、劉士州（第7選區，市議員）、朱暖英（第7選區，市議員）、張彥彤（第10選區，市議員）、鄭伯其（第13選區，立仁里里長）、黃仁（第15選區，平地原住民市議員）。

    不過，第3選區（龍井、大肚、烏日）現有包括吳瓊華、林汝洲及林孟令等3名現任市議員，今天下午領表截止，僅吳瓊華領表完成登記，林孟令與林汝洲未領表，意即不會在第二梯次期間辦理登記，引發矚目。

    黨部副主委顏文正指出，目前還是會依現有程序走完，但黨部還在努力跟兩人協調中，希望讓兩人能代表國民黨參選，若最後協調不成，黨部也會報請中央提名小組，看屆時是採徵召或是再補辦第二次登記因應，全力朝年底議會過半努力。

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