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    上班時間上PTT罵恩恩爸「塔綠班」 新北市府員工下場慘了

    三重區地政事務所員工於上班時間上PTT發文攻擊恩恩父親，引發爭議。（圖擷自PTT）

    三重區地政事務所員工於上班時間上PTT發文攻擊恩恩父親，引發爭議。（圖擷自PTT）

    2022/06/07 15:50

    〔記者周湘芸／新北報導〕PTT紅人四叉貓（劉宇）今發文表示，新北市政府員工上班時上PTT發文，其中更攻擊「恩恩父親」是塔綠班，經查為三重區地政事務所員工。新北市政府今表示，公務員上班時間從事非公務事務，會依規定處理。三重地政事務所則表示，將移送考績委員會處理。

    PTT紅人四叉貓（劉宇）近日接連揪出台北市政府員工上班玩PTT，今又發文表示，新北市政府員工也在上班時也上PTT，不僅大量推文罵塔綠班，甚至還罵恩恩爸爸「塔綠班真的沒下限，自己兒子耶」，引發爭議。

    新北市議員李坤城指出，公務人員可以有自己的政黨傾向，但是在上班時間大量推文非常不應該，難道在公家機關上班這麼閒嗎？在上班時間po文到處亂罵人合理嗎？還是這也算是他們的「工作」？

    新北市長侯友宜今於防疫記者會被問到此事未回應；新北市政府副發言人張劭斌表示，公務員上班時間未依規定處理其他事務，將依規定處理。

    三重地政事務所主任林圭宏表示，經查該言論屬員工個人行為，已告誡其勿再犯，針對於公務時間從事非公務行為，已違反公務人員服務法規定，將移送該所考績委員會處理。

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    新北市長侯友宜未對員工上班時間上PTT發表回應。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜未對員工上班時間上PTT發表回應。（記者周湘芸攝）

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