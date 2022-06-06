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    前南市府副發言人被爆涉性騷 謝龍介加碼爆料

    謝龍介今晚針對易俊宏一案加碼爆料，並提出3點質疑，要求市長黃偉哲向市民道歉。（記者蔡文居攝）

    謝龍介今晚針對易俊宏一案加碼爆料，並提出3點質疑，要求市長黃偉哲向市民道歉。（記者蔡文居攝）

    2022/06/06 22:31

    〔記者蔡文居／台南報導〕前台南市府副發言人易俊宏上週剛離職，今天被爆過去長期藉講師身分涉嫌性騷兒少，引發軒然大波。國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介今晚加碼爆料，並提出3點，要求市長黃偉哲向市民道歉。市府表示，黃偉哲今天已對此說明，市府同仁如果有牽涉到任何違反性平問題，一定會依法調查，絕不寬貸。這是法所不容，如涉及刑責該移送法辦的，也會依法移送。

    謝龍介表示，明天正好輪到他總質詢，過去他一概不提前洩露質詢內容。這次，他提出3點，要請「偉哲兄」仔細調查，深刻檢討，誠實回答。

    謝龍介今晚在臉書爆料，易俊宏是市長室機要兼市府副發言人，在東窗事發，火速離職。謝龍介質疑：一、易俊宏曾屬綠黨，2017年就有性騷同事遭提送的前科，後來投效市府顧問洪智坤，又引薦到了「偉哲兄」身邊，成了當朝新貴。市長用人到底有沒有考核門檻？自己丟人，卻累得整個台南市府蒙羞，請向市民道歉！
    二、根據台少盟說法，早在4月就接到檢舉，通報台南市政府卻遭洩密，讓易俊宏有機會施壓，誰洩密？應撤職查辦！到了5月底，檢舉案再度走漏風聲，市府掌握消息卻沒有秉公處理，移送法辦，而是由洪智坤下令易俊宏當天走人，意圖吃案？必須完整交代！
    三、記者會中，人本基金會的代表細數了台南市近年來的性暴力事件，説台南市已經淪為不當處理性暴力事件，被監察院糾正最多的地方政府，令人痛心。百年首府，文化古都，怎會落下臭名？該徹底檢討！

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