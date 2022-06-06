陳智菡控總統「暗崁」防疫資訊 江志銘轟不適任要求撤換

台北市議會6日進行市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢。（記者方賓照攝）

2022/06/06 16:40

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人陳智菡日前重批蔡英文總統「暗崁」（台語，意為私藏好處）」重要防疫資訊、草菅人命，指控引發爭議，市長柯文哲也撇清稱「不當發言人的發言人」不予回應；北市議員江志銘認為，陳智菡以假消息抹黑蔡英文，未幫市府解決問題而屢製造問題，顯已不適任發言人，要求柯文哲調整其職務。

柯文哲今於台北市議會市政總質詢答詢時重申，「我不當發言人的發言人」，就如民進黨中央黨部發言人也毋需蔡英文回應，相信陳智菡指控有證據；陳智菡回應，蔡英文於4月6日於官邸舉行防疫會議，卻未邀請當時疫情最嚴重的台北及新北市，且相關密件資料有重要疫情分析，但討論過程卻未讓雙北及其他縣市政府參與，許多資訊也未提供雙北，此可受公評，絕非抹黑。

請繼續往下閱讀...

江志銘批，單僅憑總統未邀請雙北出席會議就指控蔡英文「暗崁」重要疫情資訊，實不算具體證據，雙北可質疑為何未受邀，但不能依此就指控總統「暗崁」，且北市衛生局長黃世傑日前答詢時也坦言中央的疫情資訊均公開透明，轟陳智菡已逾越發言人角色，要求柯文哲不該繼續包庇。

柯文哲則幫陳智菡緩頰，稱若蔡英文於官邸邀請綠營首長聊天就算了，但如果討論疫情未邀請疫情最嚴重的雙北就很奇怪；江志銘再批，發言人是代表北市府發表立場，不適合再加諸其他揣測意見來抹黑、挑戰中央，如此已不適任。柯文哲表示，已聽到議員意見，將再回去討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法