北市府發言人控總統「暗崁」疫情 衛生局長：不知道隱匿什麼

台北市衛生局長黃世傑答詢時說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」。（資料照）

2022/05/31 18:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人陳智菡日前重批蔡英文總統「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，市議員苗博雅認為這個指控嚴重，應有實據，今天質詢衛生局長黃世傑，請他說明蔡英文是否隱匿防疫資訊？黃世傑說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」；市長柯文哲則說，雙北疫情最為嚴重，總統應找最嚴重地區長官討論，至於陳智菡發言則由她自行說明。苗博雅要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。

苗博雅今天在市政總質詢時指出，陳智菡曾在5月22日於臉書PO文重批蔡英文總統「暗崁」、草菅人命，這屬嚴重指控，因此，她以書面質詢衛生局說明蔡英文到底有無對北市隱匿防疫資訊等，但衛生局回覆籠統，要求黃世傑當面說明。

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黃世傑回答說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」，除非事後得知或沒找台北市開會，才會知道有所隱匿。苗博雅追問，台北市民有知道的權利，而衛生局作為北市防疫主管機關，若中央有重大隱匿，衛生局不可能不知情。黃世傑則說，總統對口不會是衛生局，但衛福部開會都會通知，發言人可能是指總統在官邸開會未邀北市。

苗博雅質疑，衛生局主責防疫工作這麼久，蔡英文究竟隱匿台北市哪些疫情不會不知道，而陳智菡作為首都的發言人，竟如此指控總統，自己也不預作推斷，因此藉質詢要求市府提出證據。若陳智菡單憑蔡英文於官邸開會未邀北市就指控「暗崁」防疫資訊、草菅人命，那應提出具體證據。

柯文哲說，既然是陳智菡所寫，就應給她回答，而非質詢黃世傑。陳智菡雖持麥克風準備答詢，但苗博雅悍然要求她1週內以書面提出證據回覆。

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台北市議員苗博雅要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。（記者田裕華攝）

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