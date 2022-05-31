為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府發言人控總統「暗崁」疫情 衛生局長：不知道隱匿什麼

    台北市衛生局長黃世傑答詢時說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」。（資料照）

    台北市衛生局長黃世傑答詢時說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」。（資料照）

    2022/05/31 18:22

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人陳智菡日前重批蔡英文總統「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，市議員苗博雅認為這個指控嚴重，應有實據，今天質詢衛生局長黃世傑，請他說明蔡英文是否隱匿防疫資訊？黃世傑說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」；市長柯文哲則說，雙北疫情最為嚴重，總統應找最嚴重地區長官討論，至於陳智菡發言則由她自行說明。苗博雅要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。

    苗博雅今天在市政總質詢時指出，陳智菡曾在5月22日於臉書PO文重批蔡英文總統「暗崁」、草菅人命，這屬嚴重指控，因此，她以書面質詢衛生局說明蔡英文到底有無對北市隱匿防疫資訊等，但衛生局回覆籠統，要求黃世傑當面說明。

    黃世傑回答說，「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」，除非事後得知或沒找台北市開會，才會知道有所隱匿。苗博雅追問，台北市民有知道的權利，而衛生局作為北市防疫主管機關，若中央有重大隱匿，衛生局不可能不知情。黃世傑則說，總統對口不會是衛生局，但衛福部開會都會通知，發言人可能是指總統在官邸開會未邀北市。

    苗博雅質疑，衛生局主責防疫工作這麼久，蔡英文究竟隱匿台北市哪些疫情不會不知道，而陳智菡作為首都的發言人，竟如此指控總統，自己也不預作推斷，因此藉質詢要求市府提出證據。若陳智菡單憑蔡英文於官邸開會未邀北市就指控「暗崁」防疫資訊、草菅人命，那應提出具體證據。

    柯文哲說，既然是陳智菡所寫，就應給她回答，而非質詢黃世傑。陳智菡雖持麥克風準備答詢，但苗博雅悍然要求她1週內以書面提出證據回覆。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台北市議員苗博雅要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。（記者田裕華攝）

    台北市議員苗博雅要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市府發言人控總統「暗崁」疫情 苗博雅拿衛生局回文「打臉」
    2022/05/31 15:59

    北市府發言人控總統「暗崁」疫情 苗博雅拿衛生局回文「打臉」
    染疫中重症+190 兒童哮吼重症再增1例
    2022/05/31 14:16

    染疫中重症+190 兒童哮吼重症再增1例

    台南捷運藍線推動 捷運公園宅搶手
    本土疫情再升+80656、死亡+90 新北、台中、高雄均破萬例
    2022/05/31 14:07

    本土疫情再升+80656、死亡+90 新北、台中、高雄均破萬例
    陳智菡批指揮中心「暗槓」防疫資訊 陳時中反酸：柯市長預估的準確很多
    2022/05/23 17:19

    陳智菡批指揮中心「暗槓」防疫資訊 陳時中反酸：柯市長預估的準確很多

    愛女疑提早叛逆 鍾欣凌力挽狂瀾！
    批蔡英文忽視雙北「暗崁」疫情爆發 北市府：忘記自己是全民的總統
    2022/05/23 13:03

    批蔡英文忽視雙北「暗崁」疫情爆發 北市府：忘記自己是全民的總統
    總統「暗崁」雙北疫情資訊？ 侯友宜：認真打拚卡實在
    2022/05/23 10:36

    總統「暗崁」雙北疫情資訊？ 侯友宜：認真打拚卡實在
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播