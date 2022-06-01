苗博雅提公文回擊陳智菡 反酸：北市不需要虛構故事的發言人

苗博雅提出北市府公文內容回擊陳智菡。（資料照）

2022/06/01 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府發言人陳智菡因指稱總統蔡英文「暗崁」重要防疫資訊，和台北市議員苗博雅因防疫問題槓上，陳智菡昨晚表示，蔡英文召開防疫會議時，刻意略過確診數最多的雙北，批評苗博雅「難道防疫也要分藍綠」。對此苗博雅則貼出北市公文回擊，並稱她詢問台北市長柯文哲與衛生局長黃世傑，都沒有得到陳智菡所說的「暗崁」證據，並強調：「台北市不需要虛構故事的發言人，我想這個立場應該是不分藍綠。」

苗博雅昨晚在臉書發文指出，所謂「證據」，是能證明某項事實存在的憑據，必須可被客觀檢驗真偽，而證據又被分為「證人」和「證物」，至於主觀的臆測或想像，並不是證據。苗博雅提到，她5月25日對北市衛生局發出書面質詢，詢問「總統是否曾隱匿重要防疫資訊不告知本市防疫人員？」等3個問題。

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苗博雅在臉書貼出北市5月27日書面回覆內容，內文寫到：「相關重大防疫政策，皆透過防疫記者會公開說明並函文至各地方政府，以利防疫人員執行。疫情防治係透過中央與地方共同合作、相互配合來執行，以有效及迅速反應，並即時阻斷傳播鏈，保護民眾健康。」苗博雅強調，公文蓋的是「柯文哲請假、彭振聲代行」的章，也沒有提出任何「總統隱匿重要防疫資訊」的證據。

苗博雅表示，5月31日她在總質詢針對此問題質詢，柯文哲稱沒看過陳智菡的臉書發文；衛生局長黃世傑則說：「發言人可能是指他在府官邸開會沒有邀我們。」、「這是我猜的啦我不知道。」綜合兩人所述，還是找不到陳智菡所謂的證據。

苗博雅指出，陳智菡5月31日晚間的臉書發文自稱提出證據，但陳智菡的人證是他自己，但她沒有提出任何親身見聞根據，很高機率只是「聽說」；陳智菡的物證，是一句「根據我掌握到的資料」，但她並沒有實際提出任何資料。苗博雅反問：「柯文哲市長和黃世傑衛生局長，都不知道被暗崁的資訊是什麼，只有陳智菡知道？到底是誰在暗崁什麼？」

苗博雅對此直言：「防疫絕對不該分藍綠。陳智菡發言人不需要每次道理講不清楚，就扯藍綠。政府發言人應該講事實，不該虛構，不該製造恐慌。台北市不需要虛構故事的發言人，我想這個立場應該是不分藍綠。」同時也質疑，柯文哲都公開說「沒在看陳智菡的臉書發文」，陳智菡能否代表北市府立場，已引發市民懷疑，並要求陳智菡1週內以書面提出實據回覆質詢。

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