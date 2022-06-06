馬英九讚習近平「民主」？矢板明夫：以為是中國外交部發言人

馬英九（圖左）4日發文追悼六四，卻稱台灣墮入「不自由的民主」，還讚揚習近平（圖右）走在民主人權法治的「正確方向」。（資料照）

2022/06/06 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九4日發文追悼「六四事件」，卻稱台灣墮入「不自由的民主」，還讚揚中國國家主席習近平走在民主人權法治的「正確方向」。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫驚訝地說，他差點以為是看到中國外交部發言人的談話。

矢板明夫在臉書表示，4日晚上他前往台北市中正紀念堂，採訪紀念六四天安門事件33週年的集會，該活動是由華人民主書院、台灣人權促進會等多個人權團體主辦的，約有2000人參加，雖然人數並不是很多，但氣氛十分熱烈。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，讓他印象深刻的是，當天集會和歷年在其他地方舉行紀念六四的活動，有一個非常大的不同，不僅是悼念33年前的死難者，同時也為新疆、西藏、香港、上海等地，被中共當局以各種理由打壓的、新的受害者們祈福，「近幾年，習近平政權的倒行逆施，招來各種各樣的天怒人怨。昨天在台北的活動，儼然成了抗議中共暴政的最前線。」

矢板明夫話鋒一轉提到，馬英九發文談「六四事件」的內容讓他相當吃驚，因為馬英九竟然大讚習近平，說「習近平去年10月在中央工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主，依法治國」，讓他驚呼：「我差一點以為是讀到了中國外交部發言人的談話。」

矢板明夫諷刺地說，香港維園燭火已被迫熄滅三年，李卓人、黎智英等人因言獲罪，「如果對這些情景視而不見，還說習近平最大限度地保障了人民當家作主的話，那麼，入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁（廷），也可以說成和平的使者了」。

針對旅居美國的民運人士王丹發文痛批評馬英九的發言「無恥至極！」、「這是對『六四』死難者的二次傷害」，矢板明夫直言自己非常理解王丹的心情。

矢板明夫也提及，日前國民黨某位前主席到新疆訪問時稱，「看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望」，也令國際社會側目，他認為，國民黨內有些人，對中國的理解、對人權問題的認識，已經和國際社會的主流價值觀越走越遠了。

矢板明夫驚訝地說，看到馬英九的言論，讓他差點以為是看到中國外交部發言人的談話。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法