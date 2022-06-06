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    陸軍投入7.7億元採購50套戰術無人機 今年下半年起交裝

    銳鳶無人機。（資料照）

    銳鳶無人機。（資料照）

    2022/06/06 11:19

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍為滿足聯合兵種營早期預警能量，加上「銳鳶」無人機已撥交海軍使用，亟需新機補足戰力。為此，陸軍於去年起編列跨3年度、總計7.7億餘元預算，採購50套「戰術型近程無人飛行載具」，陸軍表示，預計下半年起陸續分批交裝，相關作業均依計畫節點正常執行。

    根據國防部今年度預算書內容揭示，陸軍為滿足聯合兵種營早期預警，爭取反應時間，亟需辦理戰術型近程無人飛行、偵蒐載具籌建與配賦，以充實聯合兵種營偵蒐能力實需。國防部於2020年5月29日核定獲得規劃書，辦理「戰術型近程無人飛行載具」50套採購作業，全案需7億7998萬9千元，並於2021年執行至2023年。

    國防部預算書內容揭示，去年完成先期作業、人員教育訓練後，今年將執行1.8億餘元預算，獲得14套無人機系統，明年則將獲得36套。據了解，軍方要求這款無人機需有60分鐘續航力，為旋翼構型。

    陸軍今日表示，陸軍將籌建50套戰術型近程無人飛行載具，中科院已於去年底完成系統整合，目前正在執行功能、性能測試，預計下半年陸續分批交裝，相關作業均依計畫節點正常執行。

    陸軍說明，操作手透過中科院培訓及步訓部的無人機專長專業班隊開班教學，均已取得無人機操作執照；後續聯兵營UAV組獲裝後，可將所獲資訊提供各級運用，以提升戰場透明度。

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