斯洛伐克團抵台 國會副議長：我們支持台灣、來訪就是證明！

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）清晨7時許抵台展開6天訪問。外交部政次曾厚仁與斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）接機，駐斯洛伐克代表李南陽陪同訪團抵台。（翻攝自外交部直播）

2022/06/05 08:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人，今（5）上午7時許抵台展開6天訪問。斯國國會副議長副議長勞倫契克（Milan Laurencik）抵台後發表簡短談話說，斯洛伐克支持台灣，這次的訪團就是明證。

國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）則說，很榮幸和副議長、議員們和布拉提斯拉瓦省省長德羅巴（Juraj Droba）一起來台，布省是斯洛伐克最繁榮的地方。

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德羅巴說，此行來台強化並支持雙方的友誼，「我們與中華民國台灣擁有相當良好的建設性關係」；他也提到行程滿檔，將和許多台灣官員會面，布省並計劃和高雄市簽訂夥伴締盟協定。

外交部政次曾厚仁與斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）今赴桃園機場接機，駐斯洛伐克代表李南陽則陪同訪團抵台。斯洛伐克此次聯合訪團相當具代表性，除了有國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）等重量級議員，還包括斯洛伐克國會橫跨外交、國防、財政及歐洲事務等委員會的4位跨黨派國會議員，分別為席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）和史丹奇克（Andrej Stancik）。

6位國會議員出發前在機場自拍合影；史丹奇克在社群媒體發文，強調「讓我們與民主國家建立關係」。他和議會同事們將在台灣進行工作訪問，「台灣是先進的民主國家，有許多值得學習。台灣也是半導體超級大國，世界各地的現代技術都依賴台灣的晶片，這個國家的戰略重要性不容小覷。台灣甚至是斯洛伐克的亞洲第2大投資國，並在疫情期間無私地幫助斯洛伐克」。

史丹奇克也談及台海局勢說，台灣有個壞鄰居，中國不承認台灣、且認為台灣是其領土的一部分，這也說明世界如何應對普廷對烏克蘭的侵略至關重要。史丹奇克說，「我們將盡一切努力進一步深化雙方關係！」史丹奇克也是斯洛伐克青年政治組織「公民民主青年」（Občiansko-demokratická mládež）主席。

另，此次一同訪台的布拉提斯拉瓦省（Bratislava）官員，則是由省長德若巴（Juraj Droba）率布拉提斯拉瓦省馬拉基市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主秘烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等人來訪。

斯洛伐克國會與布拉提斯拉瓦省於6月5日至10日以外交泡泡方式聯合訪台。訪團將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等。吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基友台小組主席；台斯並計畫簽署「民事暨商事司法合作協議」。

斯洛伐克國會議員訪台，包括國會副議長副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）、議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）和史丹奇克（Andrej Stancik）。 （取自史丹奇克臉書）

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