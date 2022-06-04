反擊養網軍爆料！北市府：選舉蟑螂到處鑽 有證據歡迎檢舉

台北市政府發言人陳智菡（見圖）說，如果吳靜怡有市府養網軍的證據，歡迎檢舉，千萬不要幫市府掩蓋。（資料照）

2022/06/04 18:01

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柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡爆料，台北市政府養網軍恐怕不是一兩天的事；北市府發言人陳智菡反擊，如果有市府養網軍的證據，歡迎檢舉，千萬不要幫市府掩蓋。

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吳靜怡今天受訪指出，財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工PTT發文一案，北市府僅花兩、三個小時就把案情查出來，但她認為，市府只是花兩、三小時找一個理由。其實，只要在Google搜尋117.56開頭的4組IP，加上空格柯文哲，就可查到有幾組帳號，不是在讚許柯文哲、就是在罵民進黨政，直至今早仍在發文、回文，直到新聞爆出後，這些文章開始被刪除。

市府發言人陳智菡回應說，台北市政府和所有的公家機關一樣，都會提供多組的IP讓公務員使用，總不能說大家用同個IP就是組織網軍，就像是有車手去提款機詐領，不能把其他曾在此處提款的善良老百姓打成詐騙集團，問題應要回到發文內容是否涉及不法，也歡迎大家舉證，市府將進行調查。

陳智菡強調，用影射的方式及薄弱的證據硬要把不同的事互相連結、抹黑北市府養網軍，侮辱大家的智商，有些選舉蟑螂一到選舉時間就到處鑽，抹黑別人來謀取自己的利益，如果吳靜怡有市府養網軍的證據，歡迎檢舉，千萬不要幫市府掩蓋。

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