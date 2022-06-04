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    柯市府養網軍？前柯團隊總監出面爆料：恐不是一兩天的事

    台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡爆料，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，市府養網軍恐怕不是一兩天的事。（資料照）

    台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡爆料，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，市府養網軍恐怕不是一兩天的事。（資料照）

    2022/06/04 17:27

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍爭議越演越烈，台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡爆料，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，從2018年就在網路帶風向、發文挺柯文哲、酸台北市長候選人姚文智，甚至罵民進黨政府，她直言，市府養網軍恐怕不是一天兩天的事情。

    吳靜怡說，相信有套SOP，輿情小組找人到PTT上貼文，只要有不利於柯文哲的文章、新聞出現，這些人就開始發文、回文幫他說話，雖然這樣的SOP在選舉上可能各黨派都有，但這很有可能是省資源才在辦公室做。

    吳靜怡質疑，財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工PTT發文一案，北市府只花兩、三個小時就把案情查出來，但她認為，市府只是花兩、三小時找個理由；只要在Google搜尋117.56開頭的4組IP，加上空格柯文哲，就可查到有幾組帳號，不是在讚許柯文哲、就是在罵民進黨政，直到今早仍有新聞爆出後，這些文章就開始被刪除。

    吳靜怡指出，若林員上班工作內容真的是PO文章，那他不該被懲罰和肉搜，應懲罰幕後主使者，若最後還是沒人承認，就要檢討會展基金會是否管理鬆散，難道會展基金會是網咖，整個區域IP都在PTT上PO文帶風向？

    台北市議員簡舒培則說，市府目前就是把責任推卸給林員，指是個人行為，但林員幾乎是上班時就掛在線上、有3個PTT帳號，台北市有哪個業務需要PTT持續掛線上？事到如今，台北市長柯文哲也是持續切割，和過去處理事情的態度一樣。

    會展產業發展基金會主任沈裕斌說，林員會針對PO文對外做詳細說明，也會去看林員的發文，依情節懲處，有些也不是基金會可以調查，仍要交給相關單位處理。

    至於基金會遭質疑是網軍團隊？沈裕斌指出，基金會沒有養網軍，林員本身則是擁有3個帳號，發文為敘述自身遭遇，藉網路抒發不滿，並無所謂造謠，其他帳號市府也有做澄清，一名為衛生局健康管理科同仁所有在PTT發布徵才資訊，另名則為祕書處同仁在上班時間修改PTT的文章，也違反公務人員服務法。

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