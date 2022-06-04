紀念六四33週年 時力痛批暴政從未反省

時代力量今（4）日透過臉書紀念六四天安門事件33週年，痛批中共從未反省。（取自時代力量臉書）

2022/06/04 15:35

〔記者楊丞彧／台北報導〕今天是六四事件33週年，時代力量今透過臉書表示，直至今日中共從未反省，持續隱瞞六四天安門事件的真相。而在中共系統性的打壓人權下，香港、新疆也慘遭毒手。時代力量嚴厲譴責中共長久以來違反基本人權、民主和平等普世價值的惡劣行徑。而中共持續軍機繞台、百般打壓台灣國際地位，只會徒增台灣人民對中共的反感，絕對無法撼動台灣人民擁抱自由民主的價值。

時代力量表示，今天是6月4日，1989年的今天，中共無情鎮壓訴求政治開放的學潮。當年慘絕人寰的血腥畫面，透過媒體播送全球，讓全世界的人們看見中國共產黨專斷殘酷的本質。然而，直至今日，中共從未反省，持續隱瞞六四天安門事件的真相，在國內也全面禁止六四相關字詞，直接讓六四「被消失」。

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時代力量指出，近幾年在習近平主政下，中共變本加厲地加大對人民的控制，利用科技的進步大行數位監控，也將共產黨的黑手伸進企業界、藝文界，甚至宗教界。在中共系統性的打壓人權下，香港、新疆也慘遭中共毒手，香港自治50年不變的承諾早已被中共踐踏在地；在新疆，中共大興「再教育營」，對維吾爾族人施行「種族滅絕」。

時代力量痛批，面對世界各國對中共打壓人權的指控，中共毫不意外的予以駁斥，並持續以戰狼外交跳針要求各國勿干涉中國內政。然而，近日國際媒體公布一份「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），內容包含超過5千張照片，加上數百份表格佐證，揭露2萬多名新疆維吾爾族人遭監禁的細節。

時代力量直指，新疆警察文件的曝光，無疑打臉中共的狡辯之詞，但中共卻持續為迫害維族人的行為擦脂抹粉，聲稱當局採取的行動是為了「打擊恐怖分子」，並主張新疆地區經濟蓬勃發展、和諧穩定。

時代力量強調，面對中共威權暴政，時代力量嚴厲譴責中共長久以來違反基本人權、民主和平等普世價值的惡劣行徑。中共持續軍機繞台、百般打壓台灣國際地位，只會徒增台灣人民對中共的反感，絕對無法撼動台灣人民擁抱自由民主的價值。

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