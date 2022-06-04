為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紀念六四33週年 時力痛批暴政從未反省

    時代力量今（4）日透過臉書紀念六四天安門事件33週年，痛批中共從未反省。（取自時代力量臉書）

    時代力量今（4）日透過臉書紀念六四天安門事件33週年，痛批中共從未反省。（取自時代力量臉書）

    2022/06/04 15:35

    〔記者楊丞彧／台北報導〕今天是六四事件33週年，時代力量今透過臉書表示，直至今日中共從未反省，持續隱瞞六四天安門事件的真相。而在中共系統性的打壓人權下，香港、新疆也慘遭毒手。時代力量嚴厲譴責中共長久以來違反基本人權、民主和平等普世價值的惡劣行徑。而中共持續軍機繞台、百般打壓台灣國際地位，只會徒增台灣人民對中共的反感，絕對無法撼動台灣人民擁抱自由民主的價值。

    時代力量表示，今天是6月4日，1989年的今天，中共無情鎮壓訴求政治開放的學潮。當年慘絕人寰的血腥畫面，透過媒體播送全球，讓全世界的人們看見中國共產黨專斷殘酷的本質。然而，直至今日，中共從未反省，持續隱瞞六四天安門事件的真相，在國內也全面禁止六四相關字詞，直接讓六四「被消失」。

    時代力量指出，近幾年在習近平主政下，中共變本加厲地加大對人民的控制，利用科技的進步大行數位監控，也將共產黨的黑手伸進企業界、藝文界，甚至宗教界。在中共系統性的打壓人權下，香港、新疆也慘遭中共毒手，香港自治50年不變的承諾早已被中共踐踏在地；在新疆，中共大興「再教育營」，對維吾爾族人施行「種族滅絕」。

    時代力量痛批，面對世界各國對中共打壓人權的指控，中共毫不意外的予以駁斥，並持續以戰狼外交跳針要求各國勿干涉中國內政。然而，近日國際媒體公布一份「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），內容包含超過5千張照片，加上數百份表格佐證，揭露2萬多名新疆維吾爾族人遭監禁的細節。

    時代力量直指，新疆警察文件的曝光，無疑打臉中共的狡辯之詞，但中共卻持續為迫害維族人的行為擦脂抹粉，聲稱當局採取的行動是為了「打擊恐怖分子」，並主張新疆地區經濟蓬勃發展、和諧穩定。

    時代力量強調，面對中共威權暴政，時代力量嚴厲譴責中共長久以來違反基本人權、民主和平等普世價值的惡劣行徑。中共持續軍機繞台、百般打壓台灣國際地位，只會徒增台灣人民對中共的反感，絕對無法撼動台灣人民擁抱自由民主的價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民眾黨紀念六四 痛批民進黨網軍側翼壓制言論
    2022/06/04 15:33

    民眾黨紀念六四 痛批民進黨網軍側翼壓制言論
    六四竟變「5月35日」 蘇貞昌：中國當權者要塗抹的恥辱記憶
    2022/06/04 13:30

    六四竟變「5月35日」 蘇貞昌：中國當權者要塗抹的恥辱記憶

    彭淮南換屋給退休族的啟示
    布林肯發表六四紀念聲明：受難者的精神不會被遺忘
    2022/06/04 12:54

    布林肯發表六四紀念聲明：受難者的精神不會被遺忘
    六四感言 蔡英文：蠻橫手段無法抹去記憶 更需堅守民主價值
    2022/06/04 12:10

    六四感言 蔡英文：蠻橫手段無法抹去記憶 更需堅守民主價值
    外交部用簡體字發信給翻牆中國網友 33年前六四隱藏什麼？
    2022/06/04 11:23

    外交部用簡體字發信給翻牆中國網友 33年前六四隱藏什麼？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播