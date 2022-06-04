盧秀燕推崇呂秀蓮超越黨派說真話 「這也是我的理念」

盧秀燕（圖右）推崇前副總統呂秀蓮（圖左），超越黨派說真話，「這也是我的理念」，呂秀蓮則回贈新書《兩岸恩怨如何了》。（記者張瑞楨攝）

2022/06/04 14:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕今天（4日），參加由前副總統呂秀蓮主辦的「HER-Story 回顧台灣半世紀女權運動」展覽，她致詞時推崇說，呂秀蓮是民主先驅、新女性倡議者，已因呂秀蓮的努力，女性能擔任副總統、總統，或六都的市長（指盧秀燕自己），呂秀蓮功不可沒，她還強調，呂秀蓮說真話、永遠奮鬥不懈怠、超越黨派，是她學習對象，「這也是我的理念」。

盧秀燕指出，此一展覽，是前副總統呂秀蓮的奮鬥史展現，她不僅是台灣民主的先驅，也是新女性主義的倡議者，一生致力推動台灣新女性運動，因為她的努力，不僅讓台灣民主進步，也大幅提升台灣的女性地位，女性能擔任副總統、總統，或六都的市長，呂秀蓮功不可沒。

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她進一步表示，呂前副總統有3項特質，第一是勇氣十足，永遠敢說真話、做真事；第二是副總統永遠奮鬥不懈怠；第三是呂前副總統超越黨派，做的事情永遠都在為台灣奮鬥不懈怠，盧秀燕說，這是她學習對象，「這也是我自己的理念」，呂秀蓮也回贈盧秀燕她所撰寫的《兩岸恩怨如何了》一書，期待大家超越黨派共同合作，共創和平。

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