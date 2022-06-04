環太平洋軍演未邀台 趙天麟：大趨勢對台灣有利

趙天麟分析，台美軍事交流的質與量已提升不少，因此要審慎樂觀。（資料照）

2022/06/04 13:02

〔記者陳政宇／台北報導〕環太平洋軍事演習將於29日登場，共有26國參與，美國國會去年通過2022年國防授權法案，建議行政部門邀請我國參與，但台灣這次仍未在受邀名單上。對此，民進黨立委趙天麟今（4）日表示，台美軍事交流的質與量已提升不少，且觀察美國戰略布局，大趨勢對台灣是有利的。

趙天麟今日受訪分析，這次聯合軍事演習會有比較大的限制，其中涉及邦交、軍事同盟關係，而美國國會通常走在行政部門前面，象徵前瞻指標已經出現，但距離台灣正式受邀還有一段路要走。台灣不要妄自菲薄，因為台美在國民兵互動、陸戰隊訓練等方面，雙方交流的質與量均已提升不少，因此是審慎樂觀、值得期待。

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趙天麟說，值得注意的是中國近年多次未受邀，他過去訪問夏威夷印太司令部期間，美方就採用「pick off（踢除）」的措辭，代表美國將中國從戰略合作夥伴的定位，轉變為區域的競爭對象，從大趨勢來看對台灣是有利的，建議未來能先以救災、救援、派員觀摩等方式參與軍演。

民進黨立委王定宇也回應，美國國會通過國防授權法案，建請美國政府應該邀請台灣參加環太平洋軍演，該軍演要整合自由民主國家的海上力量，來呈現形式上的夥伴合作，若獨漏台灣，這對台灣來講是一個不公平的安排，我們必須說非常遺憾。

王定宇認為，台美採取實質提升台灣戰力，務實提升不對稱戰力、特戰戰力、後備戰力等方面，至於這種大型的聯合軍演，美方還是採取低調、避免過度刺激中國的做法，當然美國有美國的考量，對我國來講務實提升戰力很重要，但能夠參與國際互動當然也很重要，因此我們還是會持續爭取參與環太平洋軍演。

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