因應高致病性病原疫情興起 軍方新P4實驗室2026年運轉

蔡總統對預醫所人員發表談話，後方的背板即為預醫所的實驗大樓。（記者吳書緯攝）

2022/06/02 15:17

〔記者吳書緯／台北報導〕端午節將屆，總統蔡英文今慰勉國軍北部地區部隊，最後一站為「國防醫學院預防醫學研究所」，再次對外揭開神秘面紗。預醫所現有1座P4實驗室、2座P3實驗室；國防部今指出，因應未來新興及高致病性病原疫情興起，自2018年起規劃「生物安全等級第四級實驗室」（P4）設置，目前正在採購裝置階段，預計在2026年底完成運轉及簽證。

預醫所於1972年成立，隸屬於國防醫學院，目前設址於三峽，自成立之後僅在2003年SARS疫情期間，時任總統陳水扁視導時，首次對媒體開放外觀，馬英九總統任內也曾視導預醫所，為不公開行程；而在近20年後，蔡總統今天的視導，才再度對媒體公開，但本次採訪範圍侷限在「中正樓」，實驗室與生物實驗相關場所均未公開，且嚴格限制拍攝範圍。

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目前預醫所的主要設施為實驗大樓4座、生物安全等級第四級實驗室（P4）1座、生物安全等級第三級實驗室（P3）2座、生物製劑開發中心1座、實驗動物中心1座、蚊媒研究中心1座。

國防部指出，預醫所在病毒、細菌等微生物、免疫及治療藥物等均已累積研究及研發量能，自疫情爆發初期，即與國衛院共同研發出SARS單株抗體，顯見在生物科技研發能量上，擁有厚實基礎。

國防部指出，在與中研院、國衛院、科技部、衛福部等產官學多方面合作研發下，共同為國家防疫任務戮力執行，更突破以往研發範疇，在自動化核酸檢測及抗原快篩的研發成效卓越，替國軍在防疫工作上，提供實質的幫助。

國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁少將於去年10月19日在國防部記者會指出，我國僅國防醫學院擁有建置30年的「P4」（第四級，為生物安全最高等級）實驗室，考量生物防護法規不斷演進，為滿足需求，現正規劃建置一個新型P4防護實驗室，以對抗新興傳染病，並作為防疫後盾。

國防部今也透露此座P4實驗室的進度，指出自2018年起規劃，在2021年已與國內統包商及國外實驗設備廠商簽約，正在採購裝置階段，預計在2026年底完成運轉及簽證，以建立相關病原之偵檢能力，可同時配合國家防疫政策執行疑似高致病原檢體檢測，提供國內生物事務緊急應變措施諮詢及建議。

國防部並表示，對於各類疫情仍須確實監測，持續戮力於生物防護研究，掌握未來疫情發展方向，適切提供國軍防疫相關資訊，肩負起防疫尖兵之重要任務。

事隔將近２０年，預醫所再度對媒體開放，但可拍攝範圍僅侷限於外圍的「中正樓」。（記者吳書緯攝）

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