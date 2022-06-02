為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因應高致病性病原疫情興起 軍方新P4實驗室2026年運轉

    蔡總統對預醫所人員發表談話，後方的背板即為預醫所的實驗大樓。（記者吳書緯攝）

    蔡總統對預醫所人員發表談話，後方的背板即為預醫所的實驗大樓。（記者吳書緯攝）

    2022/06/02 15:17

    〔記者吳書緯／台北報導〕端午節將屆，總統蔡英文今慰勉國軍北部地區部隊，最後一站為「國防醫學院預防醫學研究所」，再次對外揭開神秘面紗。預醫所現有1座P4實驗室、2座P3實驗室；國防部今指出，因應未來新興及高致病性病原疫情興起，自2018年起規劃「生物安全等級第四級實驗室」（P4）設置，目前正在採購裝置階段，預計在2026年底完成運轉及簽證。

    預醫所於1972年成立，隸屬於國防醫學院，目前設址於三峽，自成立之後僅在2003年SARS疫情期間，時任總統陳水扁視導時，首次對媒體開放外觀，馬英九總統任內也曾視導預醫所，為不公開行程；而在近20年後，蔡總統今天的視導，才再度對媒體公開，但本次採訪範圍侷限在「中正樓」，實驗室與生物實驗相關場所均未公開，且嚴格限制拍攝範圍。

    目前預醫所的主要設施為實驗大樓4座、生物安全等級第四級實驗室（P4）1座、生物安全等級第三級實驗室（P3）2座、生物製劑開發中心1座、實驗動物中心1座、蚊媒研究中心1座。

    國防部指出，預醫所在病毒、細菌等微生物、免疫及治療藥物等均已累積研究及研發量能，自疫情爆發初期，即與國衛院共同研發出SARS單株抗體，顯見在生物科技研發能量上，擁有厚實基礎。

    國防部指出，在與中研院、國衛院、科技部、衛福部等產官學多方面合作研發下，共同為國家防疫任務戮力執行，更突破以往研發範疇，在自動化核酸檢測及抗原快篩的研發成效卓越，替國軍在防疫工作上，提供實質的幫助。

    國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁少將於去年10月19日在國防部記者會指出，我國僅國防醫學院擁有建置30年的「P4」（第四級，為生物安全最高等級）實驗室，考量生物防護法規不斷演進，為滿足需求，現正規劃建置一個新型P4防護實驗室，以對抗新興傳染病，並作為防疫後盾。

    國防部今也透露此座P4實驗室的進度，指出自2018年起規劃，在2021年已與國內統包商及國外實驗設備廠商簽約，正在採購裝置階段，預計在2026年底完成運轉及簽證，以建立相關病原之偵檢能力，可同時配合國家防疫政策執行疑似高致病原檢體檢測，提供國內生物事務緊急應變措施諮詢及建議。

    國防部並表示，對於各類疫情仍須確實監測，持續戮力於生物防護研究，掌握未來疫情發展方向，適切提供國軍防疫相關資訊，肩負起防疫尖兵之重要任務。

    事隔將近２０年，預醫所再度對媒體開放，但可拍攝範圍僅侷限於外圍的「中正樓」。（記者吳書緯攝）

    事隔將近２０年，預醫所再度對媒體開放，但可拍攝範圍僅侷限於外圍的「中正樓」。（記者吳書緯攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍方防彈衣原料來自中國未通過驗收 大同告國防部索賠敗訴
    2022/06/01 13:31

    軍方防彈衣原料來自中國未通過驗收 大同告國防部索賠敗訴
    AT-3教練機失事 軍方計劃2025年第2季起汰除
    2022/05/31 17:59

    AT-3教練機失事 軍方計劃2025年第2季起汰除

    林口商辦市場崛起 文化三路身價看漲
    5、6月教召2.6萬人 立委關切染疫補償措施
    2022/05/31 17:08

    5、6月教召2.6萬人 立委關切染疫補償措施
    海空飛彈震撼射擊！國防部公布影片：建立重層嚇阻戰力
    2022/05/28 10:34

    海空飛彈震撼射擊！國防部公布影片：建立重層嚇阻戰力

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    對抗新興疾病 國防部將新建P4實驗室
    2021/10/19 14:46

    對抗新興疾病 國防部將新建P4實驗室
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播