福吉美唾液快篩驗不出Omicron？ 羅秉成：要再了解

針對國民黨立法院團踢爆「福吉美」說明書無標示可驗出Omicron，衛福部次長薛瑞元指經EUA的快篩試劑，都曾經食藥署測試，所以要看當初福吉美送件的資料，行政院發言人羅秉成則代答，指薛瑞元的意思是要再了解一下，等CDC再做回應。（記者李欣芳攝）

2022/06/02 14:28

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨立法院黨團2日踢爆「福吉美」唾液快篩說明書無標示可驗出Omicron，衛福部次長薛瑞元指經EUA的快篩試劑，都曾經食藥署測試，所以要看當初福吉美送件的資料，行政院發言人羅秉成則代答，指薛瑞元的意思是要再了解一下，等CDC再做回應。

國民黨立法院黨團2日踢爆，衛福部核准的韓製唾液快篩試劑「福吉美」，其原廠說明書僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒變異株，但無標示Omicron。

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薛瑞元今天在行政院會後記者會上回應，任何快試劑要取得緊急授權（EUA），都要送到食藥署，食藥署除審查技術資料外，還會做測試，測試通過才會給EUA，所有申請案都一樣。

媒體追問，之前就知道無法測出Omicron？薛瑞元說，要看當時它送的資料是什麼。媒體再問，所以當時看到的資料為何？此時，羅秉成則直接代答，指薛瑞元的意思是要再了解一下，「說明書是不是如此，送出的資料是怎樣情形，食藥署再整理清楚，CDC再做回應好了」。

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