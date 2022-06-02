為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委控福吉美唾液快篩驗不出Omicron 民進黨：幫特定廠商競爭？

    鄭運鵬說，懷疑國民黨團在幫特定廠商做商業上的競爭。（資料照）

    鄭運鵬說，懷疑國民黨團在幫特定廠商做商業上的競爭。（資料照）

    2022/06/02 14:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立法院黨團今（2）日指控，食藥署核准EUA的福吉美唾液式快篩試劑，在可偵測的病毒株中，根本沒有Omicron病毒株。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，國民黨似乎都有特定立場，懷疑是在幫特定廠商做商業上的競爭。

    國民黨立法院黨團今日召開「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會，黨團總召曾銘宗質疑衛福部，「當初是怎麼核准福吉美唾液快篩試劑的EUA？為什麼驗不出Omicron病毒株還核准市售？」

    對此，鄭運鵬在民進黨立法院黨團輿情回應記者會上，拿出福吉美唾液快篩今年2月8日印製的仿單（說明書），他表示，唾液快篩相對鼻咽快篩比較方便，包含很多在野黨立委在內，都希望衛福部可以進一步開放緊急使用授權（EUA）。

    仿單的確沒有寫到Omicron病毒，但根據了解，食藥署在確認是否符合EUA標準時，有要求廠商提供對Omicron的有效性，應該也是高達超過99%，這點會請食藥署公開說明相關數據，且這個產品在澳洲與台灣都有通過EUA。

    針對國民黨團出示的資料，鄭運鵬質疑，這好像是在幫另外一家代理唾液快篩的廠商攻擊，國民黨從去年到今年講了那麼多，不斷抨擊指揮中心的政策，卻沒有幫台灣拿到一劑疫苗，也沒有拿到任何一劑快篩，但他們似乎都有特定立場，不斷地攻擊台灣特定的疫苗開發商、代理商，不知道為什麼，「我都很懷疑，他們是在幫特定廠商做商業上的競爭」。

    鄭運鵬也強調，國民黨質疑的時候要有所本，產品的有效性多寡去問EUA授權就知道，這些質疑對廠商來說不公平，但它如果無效，測半天也沒有用，相信衛福部也不會通過EUA核准，到底當初的審核條件如何，會請衛福部公開說明。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全家染疫居隔 唯小二男童成「天選之人」獨立照顧自己
    2022/06/02 13:48

    全家染疫居隔 唯小二男童成「天選之人」獨立照顧自己
    各縣市要設都全力協助！ 王必勝曝兒童疫苗站5大設置理由
    2022/06/02 13:21

    各縣市要設都全力協助！ 王必勝曝兒童疫苗站5大設置理由

    余祥銓甩肉成功 12公斤換得事業高峰
    單日採檢229人 木柵機廠車來速明天將退場
    2022/06/02 12:14

    單日採檢229人 木柵機廠車來速明天將退場
    中南部疫情近期將達高點 陳時中14：00說明
    2022/06/02 11:50

    中南部疫情近期將達高點 陳時中14：00說明

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播