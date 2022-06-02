藍委控福吉美唾液快篩驗不出Omicron 民進黨：幫特定廠商競爭？

鄭運鵬說，懷疑國民黨團在幫特定廠商做商業上的競爭。（資料照）

2022/06/02 14:05

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立法院黨團今（2）日指控，食藥署核准EUA的福吉美唾液式快篩試劑，在可偵測的病毒株中，根本沒有Omicron病毒株。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，國民黨似乎都有特定立場，懷疑是在幫特定廠商做商業上的競爭。

國民黨立法院黨團今日召開「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會，黨團總召曾銘宗質疑衛福部，「當初是怎麼核准福吉美唾液快篩試劑的EUA？為什麼驗不出Omicron病毒株還核准市售？」

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對此，鄭運鵬在民進黨立法院黨團輿情回應記者會上，拿出福吉美唾液快篩今年2月8日印製的仿單（說明書），他表示，唾液快篩相對鼻咽快篩比較方便，包含很多在野黨立委在內，都希望衛福部可以進一步開放緊急使用授權（EUA）。

仿單的確沒有寫到Omicron病毒，但根據了解，食藥署在確認是否符合EUA標準時，有要求廠商提供對Omicron的有效性，應該也是高達超過99%，這點會請食藥署公開說明相關數據，且這個產品在澳洲與台灣都有通過EUA。

針對國民黨團出示的資料，鄭運鵬質疑，這好像是在幫另外一家代理唾液快篩的廠商攻擊，國民黨從去年到今年講了那麼多，不斷抨擊指揮中心的政策，卻沒有幫台灣拿到一劑疫苗，也沒有拿到任何一劑快篩，但他們似乎都有特定立場，不斷地攻擊台灣特定的疫苗開發商、代理商，不知道為什麼，「我都很懷疑，他們是在幫特定廠商做商業上的競爭」。

鄭運鵬也強調，國民黨質疑的時候要有所本，產品的有效性多寡去問EUA授權就知道，這些質疑對廠商來說不公平，但它如果無效，測半天也沒有用，相信衛福部也不會通過EUA核准，到底當初的審核條件如何，會請衛福部公開說明。

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