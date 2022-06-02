國民黨稱福吉美唾液快篩恐驗不出Omicron 綠質疑似乎有特定立場

國民黨立法院黨團2日召開「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會，總召曾銘宗（中）、書記長萬美玲（右）、立委林奕華（左）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/06/02 14:04

〔記者王千豪、陳政宇／台北報導〕福又達公司代理的福吉美唾液快篩上月上市，立法院國民黨團今（2）日召開記者會質疑福吉美唾液快篩驗不出Ｏmicron，要求衛福部盡快向外界說明清楚，否則不排除告發圖利。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，國民黨似乎都有特定立場，懷疑是在幫特定廠商做商業上的競爭。

國民黨團今日上午召開記者會，黨團總召曾銘宗指出，根據衛福部公文，有關專案輸入新冠病毒快篩試劑之申請，「並無召開相關專家會議進行審議，故未有會議記錄」。曾銘宗批評，這實在非常誇張，尤其唾液快篩試劑是用在小朋友身上，蔡政府竟然草菅人命，要求衛福部盡快回覆，否則不排除告發圖利。

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黨團書記長萬美玲指出，福吉美原廠的英文說明書僅寫說，可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，並未載明Omicron。萬美玲表示，選民服務時，一對小姊弟因發燒、喉嚨痛使用福吉美唾液快篩，其結果為陰性，使用一般快篩劑結果卻為陽性，質疑福吉美唾液快篩無法驗出Omicron，恐錯失孩童就醫的黃金時間。

國民黨立委林奕華也說，她曾接獲陳情，Ct值12唾液快篩驗不出來。另外，食藥署曾在林口長庚實驗室進行福吉美唾液快篩的試驗，但核准的理由卻是因為有澳洲EUA，但台灣的醫材都是跟歐盟或美國的EUA，質疑是否因數據不夠漂亮才沒公開，要求食藥署公開數據結果。

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