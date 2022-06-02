議員參選人告發送國民黨代表「禮盒」 花縣府︰指控要有證據
2022/06/02 13:59
〔記者王錦義／花蓮報導〕參選花蓮縣議員的政治評論員陳財能今天在律師陪同下，到花蓮地檢署告發花蓮縣政府把公關禮盒送給國民黨全國黨代表，涉嫌侵占公有財物，縣府行政研考處駁斥指控回應指出，各縣市裡本來就針對縣內的農特產當伴手禮送禮推廣，並沒有針對黨代表名單來送禮，希望候選人指控要有證據。
行政研考處長吳昆儒說，各縣市對於城市首長、立院立委等都會去贈送三節問候的節禮，禮是往來的，對方也會寄來給花蓮，縣府採購對象都是縣內農特產品、百大伴手禮為主，能夠幫忙推廣花蓮物產，任何指控要提出明確的證據，候選人從媒體引述或是網路引述片面資訊，這樣不是一個很全面的，縣府內部並沒有針對黨代表送禮這樣的一個名單。
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陳財能指控說，花蓮縣政府今年1月有一筆公務和諧禮盒採購案，金額為59萬元，採購內容為一千份的醬油禮盒，恰巧跟徐榛蔚送給國民黨代表的禮盒相同，立委傅崐萁也證實醬油禮盒就是徐榛蔚送的，他認為今年是因為有國民黨中常委選舉，才有這批禮盒專門送給國民黨代表的特定對象，他質疑是用縣府公家資源在幫立委傅崐萁做選舉公關。
陳財能說，過去花蓮縣政府也常在三節的時候送給立委西瓜、蘋果等農特產品，但通常都是不分黨派的全面贈送，沒有特定，但今年初適逢國民黨代表選舉，卻送給特定對象的黨代表，縣長徐榛蔚先生就是擔任立委的傅崐萁，今年有參加中常委選舉，且3月的時候遭台北市議員徐巧芯具名向國民黨檢舉疑似送禮賄選，當時的行政研考處長就是目前擔任國民黨花蓮縣黨部主委的張逸華。