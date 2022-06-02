議員參選人告發送國民黨代表「禮盒」 花縣府︰指控要有證據

參選花蓮縣議員的政治評論家陳財能今天在律師陪同下，到花蓮地檢署告發花蓮縣政府把公關禮盒送給國民黨全國黨代表涉嫌侵占公有財物。（記者王錦義攝）

2022/06/02 13:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕參選花蓮縣議員的政治評論員陳財能今天在律師陪同下，到花蓮地檢署告發花蓮縣政府把公關禮盒送給國民黨全國黨代表，涉嫌侵占公有財物，縣府行政研考處駁斥指控回應指出，各縣市裡本來就針對縣內的農特產當伴手禮送禮推廣，並沒有針對黨代表名單來送禮，希望候選人指控要有證據。

行政研考處長吳昆儒說，各縣市對於城市首長、立院立委等都會去贈送三節問候的節禮，禮是往來的，對方也會寄來給花蓮，縣府採購對象都是縣內農特產品、百大伴手禮為主，能夠幫忙推廣花蓮物產，任何指控要提出明確的證據，候選人從媒體引述或是網路引述片面資訊，這樣不是一個很全面的，縣府內部並沒有針對黨代表送禮這樣的一個名單。

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陳財能指控說，花蓮縣政府今年1月有一筆公務和諧禮盒採購案，金額為59萬元，採購內容為一千份的醬油禮盒，恰巧跟徐榛蔚送給國民黨代表的禮盒相同，立委傅崐萁也證實醬油禮盒就是徐榛蔚送的，他認為今年是因為有國民黨中常委選舉，才有這批禮盒專門送給國民黨代表的特定對象，他質疑是用縣府公家資源在幫立委傅崐萁做選舉公關。

陳財能說，過去花蓮縣政府也常在三節的時候送給立委西瓜、蘋果等農特產品，但通常都是不分黨派的全面贈送，沒有特定，但今年初適逢國民黨代表選舉，卻送給特定對象的黨代表，縣長徐榛蔚先生就是擔任立委的傅崐萁，今年有參加中常委選舉，且3月的時候遭台北市議員徐巧芯具名向國民黨檢舉疑似送禮賄選，當時的行政研考處長就是目前擔任國民黨花蓮縣黨部主委的張逸華。

參選花蓮縣議員的政治評論家陳財能今天在律師陪同下，到花蓮地檢署告發花蓮縣政府把公關禮盒送給國民黨全國黨代表涉嫌侵占公有財物。（記者王錦義攝）

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