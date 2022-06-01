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    朱立倫明率團訪美 民進黨：應說明過去「親中反美路線」

    民進黨呼籲朱立倫，應向美方說明過去的「親中反美路線」。（資料照）

    民進黨呼籲朱立倫，應向美方說明過去的「親中反美路線」。（資料照）

    2022/06/01 16:28

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫明日將出訪美國，民主進步黨發言人謝佩芬今（1）日回應，民進黨正面看待此事，並呼籲朱立倫要遏止國民黨內，在國內操作反美疑美、在華府親美的雙面作法，並應向美方完整說明過去錯誤的親中反美路線，讓盟友能對台灣充分信任與安心。

    針對朱立倫的訪美行，謝佩芬今日表示，長期以來，美國是台灣的堅定盟友，民進黨執政後穩健推動對美外交，包括深化經貿合作、國防安全合作，以及以民主價值為核心的外交路線。對於朱立倫願意出訪華府，著手修補與美國關係，修正其過去錯誤的親中反美路線，民進黨正面看待，但也呼籲朱立倫要遏止國民黨內，在國內操作反美疑美、在華府親美的雙面作法，並應向美方完整說明過去錯誤的親中反美路線，讓盟友能對台灣充分信任與安心。

    謝佩芬說，今年4月份美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計訪台，當時國民黨一方面在推特用英文寫下「誠摯歡迎」，另一方面又透過親中媒體放話「這對台灣國防安全沒有實質幫助」，如此大玩兩面手法，無益於對美關係的改善。民進黨希望朱立倫不要重蹈今年4月的覆轍。

    謝佩芬指出，民進黨認為台美關係的穩固與發展，應是不分朝野、團結一致的共同目標。民進黨一直堅持自由民主的立場，面對中國壓力不屈服，歡迎國民黨嘗試回到正確的外交道路上。不過，民進黨也呼籲朱立倫，應該在出訪前先釐清國民黨過去的反美路線，清楚對國內外回答四大問題。

    首先，過去許多美方官員與政要訪台時，國民黨都表達對美方訪賓來台的疑慮。例如，國際部主任黃介正曾說裴洛西訪台「對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助」。請問朱立倫是否修正這樣的錯誤評價，並願支持未來台美雙方持續深化交流互動？

    第二，在民進黨強健台美經貿關係，積極參與TIFA談判時，朱立倫是否願意為自己在去年底，為了一己政治利益，操作美豬議題，誣指美豬是「瘋豬肉」，以至於影響台美經貿關係而道歉？

    第三，在美中台戰略情勢明確變化，美國重申對台堅定支持，並積極在區域安全緊密與台灣合作之際，國民黨仍將習近平主張的以「一國兩制」為核心的「九二共識」當作台灣安全保障的憑證，朱立倫是否願清楚對國內外做說明，表明在威權與民主的抉擇中，國民黨將站在哪一方？

    第四，隨著中國軍事威脅加劇，美方提升對台防衛支持時，國民黨仍在唱衰美方軍售意圖、暗批美國保衛盟友決心軟弱，朱立倫是否支持台美軍事與防衛的合作交流，並支持台灣為國防自主所需的不對稱戰力發展，以及政府的國防自主與台合作的相關改革？

    謝佩芬進一步強調，上述四大問題不僅國人相當關心，相信也是美方所重視的台美交流議題，國民黨和朱立倫應完整解釋說明。相較國民黨在適逢選舉需求而在外交立場上的搖擺，民進黨將持續穩健推動對美關係，深化與盟友的合作，爭取更多國際支持，並呼籲國民黨重回一致對外的正軌，堅定與民主盟友的關係，勿再左右搖擺、對內對外各說一套的作法。

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