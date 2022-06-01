國際駕照7/1起加註「TAIWAN」 林楚茵：彰顯台灣主體性

林楚茵表示，連護照都能在封面上標示TAIWAN字樣，國際駕照絕不能落後。（翻攝林楚茵臉書）

2022/06/01 14:16

〔記者陳政宇／台北報導〕交通部公路總局規劃7月1日啟用新版國際駕照，上面將加註「TAIWAN」文字，以強化台灣國際駕駛執照辨識性。對此，民進黨立委林楚茵今（1）日盛讚，連護照都能在封面上標示「TAIWAN」字樣，國際駕照絕不能落後，很開心能彰顯台灣的主體性。

林楚茵透過臉書直呼「真的很開心」，她之前多次針對此事與相關單位討論，終於爭取成功，因為護照行，國際駕照當然也可以。

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林楚茵表示，過去交通部所製發的國際駕照封面，不論中文或是英文，皆完全看不到台灣，而實際上也有許多台灣民眾因為駕照封面「Republic of China」導致被誤認成來自中國，容易造成混淆。

不過，林楚茵指出，連護照都能直接在封面上標示「TAIWAN」字樣了，國際駕照絕不能落後太多，很開心行政院與交通部支持透過正名的方式，彰顯台灣的主體性。

關於新版與舊版國際駕照的差異，交通部公路總局副總工程司兼監理組組長林義勝昨天說明，新版只有在原來的國際駕照英文上面加註「TAIWAN」字樣，其他內容、格式都不變。國際駕照的有效期限是3年，舊版國際駕照未到期前仍可正常使用；若想更換新版國際駕照，可至監理機關辦理換發，只要帶身分證、護照影本（查核英文姓名）、照片2張、國內駕照，並繳交250元規費即可換發新版國際駕照。

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